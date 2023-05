Chanel, dispuesta a volver a Eurovisión

Cuatro días después de la decimoséptima posición de Blanca Paloma en Eurovisión 2023, Chanel dejó boquiabierto a su público con su confesión. La hizo a través de las redes sociales y, aunque no fue del todo clara, volvió a generar ilusión entre los "eurofans" después de que España regresara a la parta baja de la tabla en el festival de la canción, que se celebró el sábado en Liverpool. Preguntada en Twitter por si volvería a presentarse al concurso europeo como este año hizo la ganadora de la edición, la sueca Loreen, la representante española en 2022 respondió: "De momento no, pero nunca digas nunca".

De esta manera, Chanel dejó la puerta abierta a un regreso a Eurovisión tras su triunfal tercera posición el año pasado. No lo descartó la artista catalana de origen cubano, pero sí que fue más tajante cuando le preguntaron si daría las puntuaciones de España al final del festival, tal y como hizo Ruth Lorenzo. "Me gustaría dar los doce puntos". También apoyó públicamente a Blanca Paloma, recalcando que era su candidatura favorita: "Es una reina. Y punto". Y confesó, además, que la representante de Noruega, Alessandra Mele con la canción 'Queen of kings', era otra de sus opciones preferidas.

La representante española en Eurovisión 2022, que venció la primera edición de 'Benidorm Fest' en un ambiente polémico, logró el mejor puesto para España en 27 años desde la segunda posición de Anabel Conde en 1995. Sumó además un total de 459 puntos (231 jurado y 228 del televoto) y recibió los doce puntos, la máxima puntuación, procedentes de hasta ocho países.

En esta interacción con sus seguidores en redes sociales, la cantante también escribió que le gustaría hacer una colaboración musical con Lola índigo, protagonizar una película musical o actual en el intermedio de la Super Bowl. "Muero de nervios solo de pensarlo", confesó. Mientras tanto, Chanel se prepara ya para publicar su primer disco un año después de su medalla de bronce en Eurovisión.

Retraso en publicar

En estos doce meses, la cantante impacientó a sus seguidores, que no entendían por qué tardaba tanto en publicar música e incluso recibía crítica en redes sociales. "Estaba trabajando, yendo al estudio todos los días, buscando qué quiero contar y qué quiero transmitir. Cuando leía esos comentarios me dolían (.) Y hay cosas que no pueden ir tan rápido", se defendió Chanel en una entrevista en el 'podcast' 'Menudo cuadro', en el que avanzó un nuevo single en el mes de mayo. "Se vienen cositas", adelantó la eurovisiva, quien también aseguró que nació en Cuba "y esa esencia latina va a estar cien por cien" en sus nuevos proyectos musicales.

En este tiempo de espera, lo cierto es que Chanel fue seleccionada por RTVE para poner voz a la canción oficial de apoyo a la Selección Española en el Mundial de Qatar y participó como jurado en el concurso musical 'Cover Night', también de la cadena pública, además de publicar el tema 'Clavaíto' a dúo con Abraham Mateo.