Shakira lanza el videoclip de 'Acróstico' con sus hijos Milan y Sasha como protagonistas

Shakira ha presentado el videoclip oficial de Acróstico, la canción que les dedicó a sus hijos. La novedad es que Milan y Sasha acompañan a la cantante colombiana que ha aprovechado para contar de la faceta artística de sus hijos, ya que son protagonistas, junto a ella, de la producción.

"Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá", ha dicho Shakira en sus redes sociales.

El vídeo llega tres días después del lanzamiento de la canción, que mostraba la letra del tema junto a una animación de una mamá pájaro cuidando de sus polluelos en un bosque. La clave de la canción es que es un acróstico, es decir, cada verso comienza con una letra que forma los nombres de ellos dos.

"Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar", comienza la canción, la primera parte dedicada a Milán. Mientras, el vídeo muestra a la mamá pájaro protegiendo a sus dos polluelos rosas y enseñándoles a volar.

La parte dedicada a Sasha es igual de emotiva. “Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida. A pesar de que duelan las heridas, se ha de entregar entero el corazón”.

El videoclip nuevo comienza con alusiones a la mudanza de la colombiana a Miami que hizo junto a sus hijos. También hay imágenes de Shakira tocando un piano blanco en una especie de depósito rodeada de cajas de mudanza.

Sasha canta en el minuto y ocho segundos y Milan también muestra sus dotes vocales a los 2 minutos y 26 segundos, cantando la misma parte del coro que su hermano Sasha interpretó minutos antes.