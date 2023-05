Shakira lanza 'Acróstico', una canción de amor a sus hijos

La cantante colombiana Sharika ha lanzado una nueva canción, 'Acróstico', que dedica a Milan y Sasha, los hijos que ha tenido junto a Piqué. En el videoclip, que en unas pocas horas ya reúne 1,2 millones de visualizaciones, se pueden ver unas tiernas ilustraciones en las que Shakira aparece como un pájaro protegiendo a sus polluelos. La clave de la canción es que es un acróstico, es decir, cada verso comienza con una letra que forma los nombres de ellos dos.

"Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar", comienza la canción, la primera parte dedicada a Milán. Mientras, el vídeo muestra a la mamá pájaro protegiendo a sus dos polluelos rosas y enseñándoles a volar.

La parte dedicada a Sasha es igual de emotiva. “Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida. A pesar de que duelan las heridas, se ha de entregar entero el corazón”.

La colombiana siempre ha mostrado una gran predilección por Milan y Sasha, sus hijos, a los que ha llevado siempre con ella, incluso cuando se mudó a Miami hace unos meses. La canción ha gustado mucho a los fans, quienes no han dudado en comentar el vídeo. "Divina canción. Muestra que el amor más grande y puro es el que une a la madre con sus hijos", dice una seguidora bajo el vídeo de YouTube.