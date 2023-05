Así será el concierto de Bob Dylan en Huesca: todo su último disco, versiones y pocos clásicos

A falta de un mes para que Bob Dylan ofrezca un concierto el próximo 17 de junio en la plaza de toros de Huesca, el que muy probablemente signifique su despedida de los escenarios aragoneses, los seguidores del cantautor estadounidense pueden hacerse una idea de cómo será el recital.

Las últimas once actuaciones de Dylan se desarrollaron del 6 al 20 de abril en Japón y sirven como referente de la senda que tomará al elegir las piezas que integrarán su repertorio en tierras españolas. El bardo de Minnesota ha sido muy constante y ha seguido un guión muy similar, con escasas novedades noche tras noche.

La primera conclusión es que el recital se sostendrá sobre su último disco, 'Rough and rowdy ways', editado en 2020. Nueve de las diez canciones que forman parte de este álbum han sido interpretadas indefectiblemente en cada una de sus comparecencias. Son: 'I contain multitudes', 'False prophet', 'Black rider', 'My own version of you', 'Crossing the Rubicon', 'Key West (Philosopher Pirate)', 'I've mad up my mind to give myself to you', 'Mother of muses' y 'Goodbye Jimmy Reed'. Únicamente 'Murder most foul', con sus más de 16 minutos, ha quedado fuera de la selección.

La novedad cotiza al alza en la bolsa de Dylan en detrimento de sus clásicos. Eso sí, arranca todos sus conciertos con el 'single' de 1971 'Watching the river flow'. De ese año también rescata 'When I paint my masterpiece'. Incluso se retrotrae más atrás en su cancionero con 'I'll be your baby tonight' (1967) y 'To be alone with you' (1969). Y en absolutamente todas sus comparecencias se despide del público con 'Every grain of sand' (1981). Tampoco han faltado versiones de temas ajenos, como 'Only a river', de Bobby Wair, o 'Truckin', de Grateful Dead.

500 entradas a la venta

Las 3.200 localidades disponibles para el recital en Hueasca salieron a la venta el 15 de marzo. Tras un arranque frenético el primer día, con 2.300 boletos vendidos en apenas unas horas, el ritmo ha ido decreciendo hasta la actualidad. Siguen disponibles unos 500.

Los tiques más asequibles, los de 75 y 105 euros, que corresponden a los palcos y tendidos, ya se han agotado. Quedan disponibles únicamente los de un precio más elevado (145 y 185 euros), que se sitúan en el ruedo, los más cercanos al cantautor estadounidense. En las primeras diez filas hay 275 libres y de la fila 10 a la 20, 243. La única forma de proceder a la compra es a través de las webs greycoda.com y riffmusic.es.

Aquellos que asistan al concierto de Huesca deben saber que solo podrán inmortalizar el momento en su memoria. El cantautor ha prohibido la utilización de los teléfonos móviles en el recital oscense y en el resto de su gira española. Una medida que ya adoptó el pasado octubre en su 'tour' por el Reino Unido.

Los espectadores tendrán que introducir sus teléfonos en una funda, que se cerrará de forma magnética y parecida a las etiquetas de seguridad que se hallan en comercios como las tiendas de ropa. Si bien los móviles permanecerán en posesión de sus dueños, no se podrá acceder a ellos. Para usar el teléfono, se deberá regresar al punto de bloqueo y desbloqueo para recuperar el control del terminal.