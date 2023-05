Bunbury: "Dentro del tedio de la promoción, casi prefiero que me pregunten por mi color favorito"

A falta de menos de dos semanas para que vea la luz 'Greta Garbo', el nuevo disco de Enrique Bunbury, el músico aragonés prosigue con su consultorio semanal en el que contesta a través de un correo electrónico las preguntas que le lanzan sus seguidores. En esta ocasión, valora sus últimos trabajos discográficos y también el trabajo que supone la promoción.

"Me cuesta hablar bien (e incluso mal) de mis discos, y no suelo hacerlo más que en entrevistas, que es dónde algunos me hayáis podido escuchar departiendo sobre ellos. En mi vida privada, evito hacer comentarios, ni antes, ni durante, ni después de componer y grabar un álbum. Incluso te diría que cada vez me cuesta más hacerlo en las entrevistas y, dentro del tedio de la promoción, casi prefiero que me pregunten por mi color o platillo favorito. Defender un disco siempre me resulta una labor titánica. Hay quien lo hace estupendamente bien y te sabe hablar de la grandeza de su obra sin ruborizarse", asevera el exlíder de Héroes del Silencio.

El intérprete y compositor también es cuestionado por la variedad estilística de sus canciones, que van mutando álbum tras álbum, un hecho que en ocasiones puede despistar al oyente. "Mi carrera que, entiendo, ha mostrado tantas caras, que me parece absolutamente normal que haya quien se pierda por el camino y se quede y elija una etapa en concreto. Por supuesto que acepto que mi eclecticismo y la variedad de géneros y enfoques de producción que han regado mi discografía, no sean para todos. Deduzco que quien disfrutara de la primera etapa de Héroes del Silencio, puede no compartir el endurecimiento paulatino de la banda. O que, quién se entregara a la experimentación de rock electrónico y arábigo de 'Radical Sonora', no comulgue con la latinidad y el cabaret. Y luego están los laberintos subsiguientes, del sonido americana, al tex mex, lo latino otra vez, el art rock y la electrónica contemporánea, hasta llegar a un disco como 'Curso de levitación intensivo', que no es un disco fácil de definir ni para todo el mundo: oscuro, literario, social y controvertido", razona.

Precisamente 'Curso de levitación intensivo', publicado en diciembre de 2020, es el protagonista de otra de las preguntas: ¿se precipitó en la edición de este disco por consejo de su entonces mánager, el zaragozano Nacho Royo? Bunbury contesta sin ambages: "No quiero quitar a Nacho (Royo) la importancia que tuvo en la salida de este disco. Pero permíteme matizar que, no fue exactamente como lo expresas. En realidad, la gran importancia de Nacho fue apoyarme en un momento en el que, debido a las restricciones que implantaron gobiernos e instituciones supranacionales sobre la mayor parte de la población mundial, la gira de 'Posible' (y las de todos los demás artistas...) fue cancelada. Así propuse la posibilidad de, pasados unos meses, grabar otro álbum".

Un bálsamo durante la pandemia

El intérprete profundiza en cómo fueron aquellas semanas de zozobra e incertidumbre por la pandemia de coronavirus: "Tengo que agradecerle a Nacho que no le pareciera una idea descabellada y consiguiera hacerla posible, financiera y logísticamente. No tenía otra cosa que hacer, además de quedarme en casa y buscar de nuevo la inspiración y sacar adelante nuevo material. No quería que lo que parecía un parón forzoso y global, lo fuera para mí. Así, nos dispusimos a buscar un estudio donde nos permitieran grabar, juntándonos la banda al completo, mientras llovían las balas sobre nuestras cabezas".

Bunbury ofrece su visión sobre si 'Curso de levitación..." es un disco "flojo" dentro de su obra. "Es posible, como bien dices, que la apreciación de "disco flojo" y "de descartes", haya calado en alguno de vosotros. Cómo siente cada uno un álbum, es un misterio, además de una cuestión absolutamente personal. Poco puedo hacer para cambiar la opinión de nadie. Tampoco es esa mi intención porque, aunque pueda resultar poco creíble, respeto tanto a quien disfruta de mis álbumes, como a quien no lo hace en absoluto. Sí que puedo afirmar, que es un disco con autonomía propia, con unas características que lo alejan, en mi opinión, mucho o lo suficiente de 'Posible': en sonido, producción, temática, carácter y tono. Supongo que, para algunos, la utilización de elementos electrónicos aproxima demasiado el uno al otro. No creo que haga falta enumerar aún más las diferencias. Creo que las escuchas atentas a quien se acerque a ambos ayudarán a distinguir los terrenos en los que se mueven", concluye.