Sorpresa: el bachatero Romeo Santos actuará este verano en Zaragoza

La promotora zaragozana JBL, especializada en eventos festivos y recitales de solistas latinos, acaba de anunciar que traerá a Zaragoza a Romeo Santos, el rey de la bachata en Estados Unidos y uno de los artistas más exitosos del mundo en los últimos 10 años, en lo tocante a impacto y relevancia dentro del negocio musical.

El antiguo integrante del grupo juvenil Aventura, que popularizó la bachata entre nuevas audiencias, ha desarrollado una brillante carrera individual, con audiencias multimillonarias e infinidad de premios de la industria, especialmente en los Billboard: con los Grammy Latinos sufrió durante años una suerte de veto que concluyó en la última edición. Hace apenas dos semanas fue el invitado de gala de Juan Luis Guerra en el Madison Square Garden de Nueva York, y ambos cantaron a dos voces el éxito ‘Frío, frío’ de Guerra.

Romeo Santos (en primer plano) con Juan Luis Guerra en el Madison Square Garden de Nueva York, el pasado 28 de abril. Instagram

JBL ya ha lanzado en redes un vídeo de expectativas con la corona del rey Santos y una fecha de concierto, el próximo 28 de julio en el aparcamiento oeste de la Feria de Muestras de Zaragoza. El neoyorquino de ascendencia dominicana ya tiene pautadas cuatro noches en el Wizink Center madrileño del 6 al 9 de julio, y también ha fijado fechas de concierto ese mes en Marbella (18) y Gran Canaria (29). Se habla de otro concierto coruñés y, tras el anuncio de JBL, del zaragozano.

Dónde comprar las entradas

Las entradas aún no salen a la venta, pero falta poco. Desde JBL explican que en la web romeosantoszaragoza.com ya está abierta la preventa, que cierra este miércoles 10 de mayo a las 23.00. Al día siguiente (11 de mayo) se abrirá la venta a las 14.00 a todas aquellas personas que hayan hecho el registro previo, y cuatro horas más tarde (a las 18.00) comenzará la venta general. Todavía no hay precios disponibles.

En JBL tienen mucha confianza en el impacto del artista en Zaragoza y ciudades cercanas, ya que la demanda para las cuatro fechas madrileñas es máxima y las otras fechas confirmadas son en puntos alejados del noreste español. “Hasta ahora hemos hecho cosas de menor envergadura, pero manteníamos la ilusión de hacer algo grande y surgió la posibilidad a través de un buen contacto”.

En la empresa se desvinculan del intento previo de traer a Santos a Zaragoza. “Sabemos que ya hubo otra posibilidad de que viniera y que no funcionó; no tenemos vinculación con aquel intento, nuestro interés es de ahora. La fecha disponible es un poco difícil, y consultamos otros posibles escenarios que no estaban disponibles, pero el contacto con la Feria ha sido positivo. El lugar escogido es el mismo en el que tocaron los Rolling Stones en 2003”.