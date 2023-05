Hola Monstruo crea un premio de álbum ilustrado que incluye edición y 1.300 euros en metálico

La Editorial y el Estudio Gráfico Hola monstruo convocan el I Premio Hola Álbum 2023, que definen como “un certamen internacional de álbum ilustrado infantil que pretende impulsar la creación gráfica y literaria del propio género. El objetivo principal es fomentar la producción de álbumes ilustrados infantiles a través de esta convocatoria”, explican sus promotores Mariela Cisneros e Israel Gómez.

¿Por que un premio de ilustración?, les preguntamos. “Nos hemos enfocado en este tipo de premio porque queremos que nos lleguen obras completas de álbum ilustrado y dar oportunidad a ilustradores, escritores y autores integrales de todos los géneros que no hayan publicado, pero no es un requisito principal. El concurso está abierto a artistas que ya han publicado obras y a quienes aún no han tenido la oportunidad de hacerlo”, dicen.

En un mundo donde cada vez hay más concursos, también en el mundo de la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), explican así los modelos que siguen, habida cuando por ejemplo que el sello zaragozano Apila tiene un concurso ya conocido en Aragón y en España y diversos lugares del mundo. “Estamos abiertos a cualquier tipo de proyecto, innovación de ilustración, siempre y cuando sea reproducible en papel. Apostamos mucho por las historias buenas, originales, que nos enseñen valores, divertidas y con mucho color”, insisten. “Con esta idea, querríamos destacar la obra de autores e ilustradores profesionales”.

Israel y Mariela abundan en los sueños de su iniciativa que incluye la publicación y un premio en metálico de 1.300 euros. “También aspiramos a lograr más reconocimiento como editores aragoneses que buscan destacar nuestra labor editorial de literatura infantil más allá de las fronteras. Y, sí, puestos a imaginar y a soñar, buscamos un álbum ilustrado que sea amor a primera vista para nuestro público preferido, las niñas y los niños, pero sobre todo que encaje con nuestro catálogo editorial”.

Los editores de Hola Monstruo no son nuevos. Empezaron publicando en castellano e inglés, pero ahora se centran esencialmente en castellano. La definen así: “La editorial aragonesa Hola monstruo, especializada en álbum ilustrado infantil, con sede en Zaragoza, fue fundada por la escritora y cuentacuentos Mariela Cisneros, quien lleva la parte comercial y relaciones públicas, y por el autor e ilustrador y diseñador gráfico Israel Gómez, quien desempeña la labor de la edición de libros, la dirección de arte y otras decisiones importantes junto con Mariela en la editorial”.

Mariela e Israel señalan: “Dentro de nuestro trabajo, fomentamos la lectura y participamos en actividades culturales como cuentacuentos y talleres de ilustración para público familiar con el apoyo de las bibliotecas municipales y públicas de Aragón, ferias, centros cívicos y colegios. Algunos libros de nuestro catálogo editorial ya están expuestos en algunas librerías en Latinoamérica y Estados Unidos”.

Agregan: “En esta convocatoria cabe la posibilidad de valorar el publicar algún título que no haya sido elegido como ganador”.

Cartel que anunicia las bases de este premio ya para 2023. Archivo Hola Monstruo.

LAS BASES DEL CERTAMEN

La Editorial y estudio gráfico Hola monstruo convoca el Premio Hola álbum 2023. Un certamen internacional de álbum ilustrado infantil que pretende impulsar la creación gráfica y literaria del propio género.

Podrán concurrir al Premio Hola álbum 2023:

1. Todos los creadores de forma individual o en equipo, ya sean ilustradores/as, escritores/as o autores/as integrales, que así lo deseen. Deberán ser mayores de edad (18 años) y de cualquier nacionalidad, con un límite de 2 proyectos por participante/s.

2.Los proyectos presentados será una obra de álbum ilustrado con temática libre, compuesta por el texto completo y las ilustraciones, de creación única y original del autor/a, ilustrador/a. Deberán estar escritas en lengua castellana/español o lengua inglesa.

3. Los derechos de las obras presentadas deberán estar libres de compromisos con terceros.

4. El Premio Hola álbum 2023 se entregará a un único proyecto ganador y consistirá en la publicación de la obra durante el año 2024, además de 1.300 € consistente al 10% del pago por los royalties de autor/es de la primera tirada del álbum ilustrado. Si el premio fuera compartido, el pago será repartido según el acuerdo previo al que se haya llegado.

5. Los proyectos presentados deberán tener las siguientes características:

– Las páginas interiores tendrán un mínimo de 24 páginas hasta un máximo de 40 páginas (múltiplo de 4), sin contar las guardas, ni la cubierta, ni la página de créditos, ni la portadilla.

– El tamaño del pliego abierto (páginas interiores) será de 490 x 220 mm a doble página. El tamaño de una única página es de 245 x 220 mm.

– Se entregará una cubierta por proyecto con un tamaño de 548 x 263 mm. El tamaño de la portada correspondiente al frontal de la cubierta tiene un tamaño de 245 x 220 mm.

– Las guardas se incluirán en el proyecto, y podrán ser iguales o diferentes, incluso ser incorporadas a la historia gráfica del proyecto y tendrán el mismo tamaño que un pliego abierto (doble página) de 490 x 220 mm.

– Todos estos documentos incluirán 3 mm de sangre.

6. Las ilustraciones se podrán realizar con cualquier técnica siempre y cuando puedan ser reproducibles.

7. Si el proyecto no está acabado, se entregaran mínimo 4 dobles páginas terminadas con el arte final del proyecto y el resto abocetadas, todo ello maquetado junto con el texto completo de la obra.

8.Los proyectos se enviaran en formato digital (para evitar sobrecostes del correo postal) al correo electrónico editorial@holamonstruo.com del siguiente modo:

– En formato PDF con un peso máximo del archivo de 20 Mb.

– Se redactará el correo electrónico incluyendo el siguiente asunto: Nombre proyecto / Premio Hola álbum 2023.

– Se incluirá dos archivos de texto independientes: una breve explicación del proyecto, resumen o sinopsis de la obra, y otro archivo con los datos personales de los participantes (nombre, dirección completa, número de teléfono y dirección de correo electrónico, página web, blog, portfolio, Behance o perfil social en Facebook, Instagram del ilustrador del proyecto), así como una breve reseña biográfica de autor/a e ilustrador/a (si fueran diferentes).

9.El plazo de entrega del Premio Hola álbum 2023 finaliza el 30 de noviembre de 2023 a las 23:59 p.m. (hora española).

10. Una vez finalizado el plazo de entrega, la Editorial Hola monstruo realizará una selección de todos los proyectos recibidos. Posteriormente, un jurado compuesto por personal de la editorial, además de profesionales cualificados, todos ellos de reconocida trayectoria en el área de la literatura y la ilustración, seleccionará según su criterio técnico los distintos proyectos. El jurado llevará a cabo las valoraciones que considere necesarias, realizando las rondas oportunas hasta seleccionar un número adecuado de finalistas.

El arte final de los pliegos finalizados de cada proyecto seleccionado como finalista será expuestos en la Biblioteca Pública de Aragón durante un tiempo determinado, que será anunciado en la web de la Editorial Hola monstruo.

11. El jurado elegirá un único proyecto ganador del Premio Hola álbum 2023.

12. El Premio Hola álbum 2023 podrá quedar desierto si así lo considera el jurado.

13. Los ganadores del proyecto seleccionado firmarán un contrato profesional con la Editorial Hola monstruo.

14. La editorial podrá trabajar junto con los ganadores del premio, solicitar las modificaciones oportunas para finalizar el proyecto y obtener el álbum ilustrado que será publicado durante el año 2024.

15. La editorial no se compromete a mantener correspondencia postal, ni telefónica sobre los proyectos no premiados, ni sobre la interpretación y aplicación de este reglamento.

16.Al participar en el Premio Hola álbum 2023, se da por conocidas y la aceptación de las presentes bases. Cualquiera de los proyectos recibidos que no respete las bases será descalificado inmediatamente.