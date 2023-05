El III Saraqusta Film Festival echa el telón con la satisfacción del deber cumplido

El Saraqusta Film Festival ceró este viernes 5 de mayo su tercera edición en el cine Cervantes de Zaragoza. El certamen municipal dedicado al cine histórico otorgó su Dragón de Oro al mejor largometraje a ‘Il Boemo’, drama checo dirigido por Petr Vaclav y que cuenta la historia de Josef Myslivecek, uno de los compositores de ópera más prolíficos de la Italia del siglo XVIII. El segundo dragón dorado, que premia al mejor documental, fue para ‘Urraca, cazador de rojos’, de Pedro de Echave y Felip Solé. De Echave también se llevó el reconocimiento a mejor guion.

El ‘photocall’ previo a la gala reunió a la flor y nata de los congregados, y no quedó sector presente sin su correspondiente inmortalización, desde el político al actoral, técnico o el nutrido grupo de representantes de otros festivales aragoneses. El director general de Cultura de la DGA, Víctor Lucea, el director del festival, José ängel Delgado –implicado al máximo en cada detalle– y las autoridades municipales, empezando por el alcalde Jorge Azcón y la vicealcaldesa Sara Fernández, se fotografiaron con el actor luso Joaquim de Almeida, tercer premio Saraqusta de esta edición y primero internacional en la historia del festival.

El locutor de Aragón Radio y escritor Javier Vázquez fue el encargado de conducir la gala de entrega. Tiró de humor con tino, sobre todo en el discurso de apertura, pero su desempeño enseguida derivó en una dinámica sucinta, sobria y sutil; tres ‘eses’ que, desmintiendo su naturaleza sinuosa, condujeron la velada a gran velocidad hasta su fin en menos de una hora. No hubo fanfarrias ‘cortarrollos’ para los discursos de los ganadores, además: cada cual habló lo que quiso hablar. Aquellos que no pudieron estar presentes y mandaron vídeos de agradecimiento también parecían conjurados para no echarle el freno a la noche.

Impecables actuaciones galas

En una aliteración conceptual y literal, la gala tuvo a gala premiar a galos en el apartado de la interpretación. La designada como mejor actriz fue Ilona Bachelier por ‘La historia de Annette Zelman’, película que también se alzó con el premio Jurado Joven. Del lado masculino, el vencedor fue Omar Sy gracias a su interpretación en ‘Padre y soldado’ (‘Tirailleurs’).

En el renglón de mejor dirección, el premiado fue Sebastián Moreno, por el documental ‘Sergio Larraín, el instante eterno’, que glosa la vida del único fotógrafo chileno que llegó a formar parte de la plantilla de la prestigiosa agencia Magnum.

Entre los parlamentos de los artistas que subieron al escenario destacaron los discursos de Pedro de Echeve, que dedicó su premio a todos los antifascistas del mundo, y el del jovencísimo actor italiano Mirko Ciccariello, que interpreta al Rey de Nápoles en ‘Il Boemo’. El transalpino soltó en aceptable castellano una sentencia hermosa, digna de camiseta y estampado en taza de desayuno. “En un mundo que valora tanto la inmediatez, los artistas somos la resistencia”.

En cuanto a Joaquim de Almeida, hay que señalar que el intérprete de ‘El rey pasmado’ –el filme de Imanol Uribe se proyectó antes de la gala– estuvo muy simpático en la alfombra roja y sobre las tablas. Además, supo quedar bien con sus anfitriones de estos días; en su discurso de aceptación, tras recibir su premio de manos de Azcón, Joaquim de Almeida alabó la arquitectura zaragozana, el trato recibido desde la organización y lanzó un requiebro cortés a Sara Fernández y a la “futura alcaldesa”, en relación a Natalia Chueca, también presente en la platea.

Azcón cerró la tanda de discursos de la noche. “Vaya con Joaquim de Almeida, piropea a Sara y a Natalia y al alcalde, que le den”. Tras la broma, y en cariñoso botepronto, valoró muy positivamente el trabajo de la vicealcaldesa en estos cuatro años de legislatura. Vázquez echó el telón con los agradecimientos de rigor.