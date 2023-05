Jordi Évole y Enric Montefusco entre los artistas del cartel de Las Armas en Zaragoza

El mes de mayo está a punto de convertirse en una explosión de música, cine y grandes nombres en Las Armas de Zaragoza. El Festival Eszena, Eterna, Mario Funes, Bombay (Club 100) y Jordi Évole se unen para dar vida a una programación llena de eventos que prometen hacer las delicias de los amantes de la cultura.

Jordi Évole y Los Niños Jesús arman el belén

El grupo nacido en homenaje a Pau Donés -cantante de Jarabe de Palo- después de su fallecimiento en 2021 tocará en Las Armas el próximo viernes 19 de mayo.

Évole, que publicó la última entrevista del artista en el documental 'Eso que tú me das', decidió formar un grupo para pasar el rato haciendo versiones desenfadas de clásicos del pop-rock español. Su repertorio es una revisión en clave festiva de clásicos de ayer, hoy y siempre, y no se salvan ni C. Tangana, ni El Último de la Fila, ni Lori Meyers, ni Kiko Veneno. También sonarán los éxitos de Jarabe de Palo, lo que hace que el repertorio de la banda haga sentir a los asistentes como si estuvieran viendo la encarnación de la segunda venida de Cachitos de Hierro y Cromo.

Coloquio con María de Medeiros: ‘Nuestros Hijos’

La directora de cine María de Medeiros también visita Zaragoza para presentar su última película, 'Nuestros Hijos'. El filme está protagonizado por Aldri Anunciação, Jupy Azevedo, Laura Castro, Marieta Severo, Claudio Lins, José de Abreu y Marta Nóbrega y fue producida entre Brasil y Portugal.

La trama sigue a Vera, una madre abnegada y experimentada que ha empuñado las armas para luchar contra la dictadura y ha vivido en varias partes del mundo. Su hija Tania, más "conservadora", está casada desde hace 15 años con otra mujer que está embarazada de su primer hijo. Juntas, descubren la belleza de formar parte de una familia contemporánea. 'Nuestros Hijos' ganó el Mejor Guion en Milán International Lesbian and Gay Festival y ha sido seleccionada en varios festivales, incluyendo Toronto, Coïmbra, Chicago, La Habana y la Mostra de Valencia.

Enric Montefusco, ‘Viaje al centro de un idiota’

Por último, Enric Montefusco llega a Zaragoza con su nuevo álbum, 'Viaje al centro de un idiota' (Satélite K, 2022). El artista catalán presenta un disco doble con dos partes bien diferenciadas: 'Infierno', con ocho composiciones, y 'Purgatorio', con cinco. La primera tiene un carácter más instrumental, mientras que la segunda es eminentemente acústica.

El álbum es un viaje al centro de la identidad, una exploración de la pérdida de esta identidad, de la razón y de la moralidad. Montefusco es un maestro en la experimentación de las líneas y los detalles que separan el arte musical de lo escénico, y para esta ocasión estará acompañado de todo tipo de simbolismos e imágenes a cargo de Xavi Bobés.

Espectáculos en Las Armas el mes de mayo

Además, la programación de este mes de mayo celebrará: