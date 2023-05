India Martínez: "Cada día que salgo al escenario siento la energía de Carlos Saura"

Siendo usted cantante, ¿le descolocó la propuesta de protagonizar la obra ‘Lorca por Saura’?

La verdad es que al principio sí. No me lo esperaba. Tenía enfocada toda mi energía y todo mi tiempo en la música. De repente, apareció Carlos Saura y lo cambió todo. Vio en mí el potencial para ser protagonista de su obra de teatro. Eso me motivó muchísimo.

En la vida, estos desafíos para salir de la zona de confort deben suponer un gran estímulo.

Yo soy muy así. Me encanta embarcarme en cosas nuevas y seguir aprendiendo, porque eso te aporta muchísimo. Soy muy constante en lo que hago pero me gusta experimentar. También me ocurre en la música, y aprendo a bailar o a tocar un nuevo instrumento. Aunque sea algo nuevo para mí, alguna vez me había imaginado en una serie o en una película, pero no en una obra de teatro. Ha pasado lo que tenía que pasar gracias a Carlos Saura.

¿Se ha sorprendido a sí misma en esta nueva faceta actoral?

Mucho. Se me ha dado mejor de lo que imaginaba. Se me quedaban las cosas muy fácilmente. He disfrutado de cada ensayo. También porque todo el elenco y el equipo han sido muy generosos conmigo, me han permitido crecer mucho. ¡Qué pena no haber tenido a Carlos más tiempo con nosotros!

¿Cómo fue el encuentro en casa de Carlos Saura para ofrecerle este proyecto?

Cuando entré en su casa fue como hacerlo en un museo de arte, todo lleno de cámaras, de sus dibujos, de sus libros, de sus flamencas… Desde el primer momento sentí mucha afinidad con él. Me enamoró y embaucó con la pasión con la que me hablaba del proyecto. En aquel momento no sabíamos si se podría llevar a cabo. Pero nos volvimos a ver, tomamos otro café, y seguimos hablando. Sentí que era una oportunidad que se presentaba una vez en la vida y que tenía que aprovecharla. Al comprobar su confianza en mí, me puse las pilas y trabajé mucho.

India Martínez, en 'Lorca por Saura'. HA

Que la eligiera alguien como el realizador oscense, con su íntima y constante relación con la música y con su olfato artístico, debió ser un privilegio.

Totalmente. Por ejemplo, la película ‘Flamenco’ a mí me tenía enloquecida desde niña. Que haya contado conmigo ahora es un lujo. Me satisfizo muchísimo, creo que es algo va a quedar ahí como parte de nuestra cultura y nuestra historia.

Él fue siempre transgresor en su cine y en su obra, nunca repitió fórmulas.

La conexión en ese sentido fue automática y absoluta. Me encanta probar cosas nuevas y, sobre todo, sentirme a gusto con lo que siento al hacer una obra, sin regirme por los cánones de cómo se tiene que hacer. Hay que hacer las cosas como una las siente. Saura lo hizo así siempre y por eso lo vi como un amigo, como un compañero que sentía como yo. Eso lo disfruté mucho el poco tiempo que compartimos.

Ambos fueron tan atrevidos que le propuso interpretar a Lorca y usted lo aceptó.

Al principio me chocaba porque tenía que encarnar a un hombre siendo mujer. Se me hacía extraño. Pero capté rápido la esencia más allá del género y del tiempo. Yo también soy muy lorquiana y me he limitado a hacer míos todos esos textos desde mi verdad. Al final, cuanto más me acercaba a Lorca, más me acercaba a mí misma con la ayuda de Carlos.

¿Qué consejos le dio al abordar el papel?

Lo primero, que lo disfrutara, que me dejara llevar. Me invitó a que jugara, que yo lo llevaba dentro y que tenía que dejarlo salir. También me dijo que cualquier cosa que se me ocurriera, que la contara, ya fuera del texto o de canciones. Y así fue. Me encanta participar en todo lo que hago y mi involucración fue total. Eso es lo que hace que la obra tenga tanto sentimiento.

Aunque ya sabía del mal estado de la salud de Saura, ¿cómo vivió el hecho de que no pudiera ver la obra con público? ¿Lo transformó en un incentivo para dedicarle cada representación?

Así es. Viví su muerte con mucha impotencia. Quería que Carlos viese el trabajo que habíamos hecho durante muchos meses. Este proyecto fue su empeño y no lo pudo disfrutar en el escenario, se fue unos días antes. Estuve muy triste. Ni siquiera me apetecía ir a la gala de los Goya. Pero poco a poco fui comprendiendo que el mejor homenaje era levantarse y sacar la obra adelante. De alguna forma está con nosotros. Cada día que salgo al escenario siento su energía. Le canto todo a él, me acuerdo mucho de él… Cada vez que acaba ese ‘Al alba’ al final de la obra, digo: “Gracias Carlos por este regalo tan bonito que me has dejado en las manos”.

¿Cerrar el círculo este sábado en su tierra, en Aragón, supone un plus emocional?

Por eso no podía faltar Aragón y por eso hemos ampliado esta gira. Teníamos que pasar por su tierra. Va a ser muy especial. Si ya cada función lo es, hacerlo ante un público como el aragonés que lo ama, será una maravilla.