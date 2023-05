Beatriz Luengo: "UPA Next refleja una generación sin tabúes que vive la sexualidad y el género con naturalidad"

Este domingo 7 de mayo Atresplayer Premium estrena 'UPA Next', serie que retoma la historia de 'Un paso adelante' casi dos décadas después de su final. Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz y Beatriz Luengo vuelven para dar vida a Rober, Silvia y Lola, aunque ahora lo hacen como profesores de una nueva generación de bailarines. Gracias a la incorporación de este joven elenco, la producción tratará temas de actualidad como la sexualidad y el género.

"'Un paso adelante' sigue siendo una serie muy transgresora. Hace 20 años tratábamos temas que no se trataban en televisión, y menos en abierto. Teníamos un vestuario mixto, de repente se hablaba de una bailarina que se quedaba embarazada y cómo manejaba esa situación con su carrera. Había muchas cosas que en ese momento no se hablaban mucho en las series adolescentes. Ahora lo que me gusta ver es a la generación de ahora con todo el tema de la inclusión, de la libertad sexual, de la libertad del ser sin etiquetas", afirma Beatriz Luengo en una entrevista concedida a Europa Press.

"En 'UPA Next' van a ver reflejada una generación sin tabúes que vive la sexualidad y el género con naturalidad, sin forzar. Tampoco estamos buscando entrar en esos temas, sino naturalizarlos y contarlos como parte de la sociedad de una manera normal y como parte del baile", añade la actriz.

Además, 'UPA Next' también indagará en el mundo del baile entre bambalinas. "Se muestra al público y a la gente que no se dedica a estas profesiones lo que son, el esfuerzo que conlleva, la lucha continua, el no tirar la toalla, el salir adelante aunque tengas lesiones, seguir luchando aunque tengas decepciones... Toda esa magia de estas profesiones", recalca Mónica Cruz. "Se tocan muchísimas situaciones, como la frustración que tenemos como artistas", expone Quique González, que se incorpora al reparto como Omar.

Ecos internacionales

Aunque la serie finalizó hace casi 20 años, 'Un paso adelante' catapultó a la fama a sus protagonistas y su regreso ya promete ser un éxito: el primer capítulo se preestrenó en 2022 y se convirtió en el contenido más visto de Atresplayer Premium. "Es muy difícil desprenderte de una serie que ha tenido tanto éxito a nivel internacional. Aunque aquí terminó en 2004, no hemos parado. La serie se retransmitió como cinco años después de que acabó en España en México, Cuba, Alemania, Francia...", cuenta Luengo.

"Veo ahora a los chicos de 'La casa de papel' contando la sensación que tienen de ir por el mundo y que la gente los conoce en cada esquina. Nosotros vivimos eso en los países en donde se emitía, llegábamos a los aeropuertos y nos sacaba la policía. Esto, vivido hasta más o menos 2010, ahora estamos en 2023 y siento que la serie se acabó ayer", añade la artista.

"Yo necesitaba desprenderme del personaje, no por no tenerle cariño, le tuve muchísimo cariño mientras lo hice, pero para mí era muy importante hacer cosas diferentes. De hecho, durante todo este tiempo me costaba dar el paso a decir que sí al proyecto. Sin embargo, una vez que me he puesto otra vez el traje de Rober, ha sido maravilloso", confiesa Miguel Ángel Muñoz.

Además de presentar una nueva generación, 'UPA Next' ha dado un salto en cuanto a calidad técnica, algo que se refleja especialmente en las secuencias de baile. "Volvemos con cosas que no habíamos podido hacer hace 20 años. La serie nos da técnicamente la posibilidad de hacerlo. Yo he podido cantar al piano en directo una de las canciones de hace 20 años para hacer un homenaje a los fans", afirma Luengo.

"Los espectadores se van a encontrar una pedazo de serie. Es una serie nueva, donde confluyen tres personajes de una serie que hicimos hace 20 años, así que, para los nostálgicos, eso va a estar ahí. Pero viene una generación cargada de talento, con muchísimas ganas de comerse el mundo", resume Muñoz.

Además de los mencionados actores, completan el reparto Mónica Mara, Marc Betriu, Claudia Lachispa, Almudena Salort, Marc Soler, Karina Soro, Alex Medina y Nuno Gallego. Los usuarios de Atresplayer Premium podrán disfrutar de los dos primeros capítulos este 7 de mayo y cada domingo, se lanzará un nuevo episodio.