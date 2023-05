Las canciones de los 90 volverán a sonar en mayo en el Parque Deportivo Ebro

'Molan los 90' llega por primera vez a Zaragoza el próximo 20 de mayo en el Parque Deportivo Ebro con el ciclo Noches de Jardín, que tiene programado un cartel con la actuación de los artistas más importantes del panorama nacional e internacional a partir de las 20.00.

La cantante Kate Ryan con sus famosas canciones 'Ella Elle L'a' o 'Voyage Voyage', entre otras canciones de talla mundial; la icono de la música dance, Marian Dacal, con su hit 'Flying Free' junto a Eva Martí; Sensity World con su himno 'Get it up'; Viceversa; New Limit, Sonia Madoc y el Dj residente 'Xavi in session' forman parte del cartel.

El evento se presentará por la reconocida locutora de las principales emisoras de música, Mar Montoro, han informado desde la organización en una nota de prensa.

El pasado mes de diciembre más de 3.000 personas disfrutaron de este festival en Santander y este año llegan a Zaragoza para seguir haciendo bailar al público. Contará además con 'food trucks', zona VIP y servicio de autobuses.

También tiene una parte solidaria ya que por la compra de cada entrada el festival donará 1 euro a la Asociación Española Contra el Cáncer de Zaragoza.