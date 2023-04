El zaragozano Álex Hyde se reencuentra con la música tras cinco años de silencio

A sus 40 años, Álex Elías, ya es un corredor de fondo de la música. Porque lo suyo es un sacerdocio eterno en busca de la melodía perfecta. Una maratón sin línea de meta en la que cada canción es siempre la penúltima. Esprintó a mediados de los 2000 con Mister Hyde, una banda con la que ganó reconocimiento, amistad y su apellido artístico hasta su disolución en 2014. Y desde entonces ha aprendido a caminar lejos de la manada, en solitario.

En 2018 lanzó su primer disco como Álex Hyde. 'Alma norteña', desnudo y acústico, casi bucólico, fue un ejercicio de honestidad y transparencia sentimental que compartió con el mundo. Un grito al que han seguido cinco años de silencio escénico y sonoro que ahora rompe con 'Vine a perderme del todo', el adelanto del que será su segundo álbum.

"Han sido cinco años muy complejos, por las razones que todos conocemos de índole mundial, pero también, claro, por razones personales. La ilusión, las ganas, la inspiración, la potencia vital que hacen falta para crear y sacar adelante cualquier expresión artística son difíciles de mantener vivas y en constante ebullición", relata para justificar esta actitud guadianesca.

Un paréntesis que no motivó la saturación ni la frustración propiciada por su amada música. "En ningún momento me ha saturado. Pero sí es cierto que, como decía antes, es complicado mantener en ebullición constante esa 'faceta pública', que para mí no es otra que sacar canciones y hacer conciertos. De vez en cuando, al menos en mi caso, es necesario parar y tomar distancia. He seguido componiendo y escuchando música, yendo a conciertos regularmente y también he cultivado más que nunca mi faceta de cronista para otros medios de comunicación, la cual llevo practicando desde hace 17 años. La música es mi vida", razona.

Una pulsión imposible de eliminar ni soterrar que se ha plasmado con esta 'Vine a perderme del todo' que adivina la vereda hacia la que transita el zaragozano en contraposición a su pasado más reciente: se exhibe eléctrico, abrazado al sonido de sus venerados años 80. "El sonido y la propuesta es totalmente diferente a lo que hice hace un lustro. Entonces el disco que saqué era pausado, acústico, casi folk (no sé si es correcto definirlo así). Era un disco de cabaña y hoguera, de mirar a las montañas, al bosque, a la naturaleza. De huir de la ciudad para sanar", expone. Y remacha la argumentación: "Ahora es todo lo contrario, de hecho se refleja perfectamente en el nuevo videoclip: está rodado en plena ciudad, con las luces cegadoras al fondo, la puesta de sol y la noche cayendo. Con el edificio de Etopia proyectando sus luces de colores en un efecto que quisimos que emulase casi una discoteca. Es una etapa totalmente urbanita, nocturna, sintética y eléctrica. Y con ambos ojos puestos en los 80, mi década favorita, sin lugar a dudas", detalla.

La portada del 'single' de Álex Hyde. A. H.

Lo que sí mantiene es su compromiso con la sinceridad en las letras marca de la casa. "'Vine a perderme del todo' es una canción que habla de un periodo concreto de mi vida, hace algunos años, en el que anduve un poco perdido. ¿Quién no lo está? Me costó recuperar el rumbo y volver a encontrar el camino recto y mi lugar en el mundo, y todo ello está plasmado en esta canción. Como decía Calamaro: 'Una canción, como un libro, tiene que decir la verdad. No hay garantía de éxito pero es la forma correcta de tratar de encontrarlo alguna vez'", reflexiona.

En la hoja de ruta del aragonés asoman nuevas canciones y nuevos conciertos. "Tras este primer adelanto, sacaré un segundo 'single' próximamente, y luego, antes del verano, supongo que saldrá el disco completo con siete cortes. En verano, si todo va bien, haremos algunos conciertos fuera de Zaragoza con mi banda habitual. Y después del verano, espero que podamos presentarlo en Zaragoza y Madrid, las dos ciudades en las que más he tocado en mi vida", concluye este Gebressalassie de la música.