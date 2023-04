Laura Baena, de Malasmadres: "No estamos eligiendo la jornada reducida, sino renunciando a un salario para conciliar"

"En noviembre hace diez años del primer tuit de desahogo", un tiempo en el que su autora, Laura Baena, ha logrado reunir en torno a ella a una enorme comunidad de 'Malas Madres', término que sustancia un sentir común, el de aquellas mujeres que no quieren que "la M de Madre se

Más allá de lo terapéutico de compartir quejas, circunstancias adversas o frustraciones, Malas Madres opera a estas alturas como un 'lobby', con participación en foros de todo tipo, cuyo principal objetivo es lograr una conciliación que aún ven lejos de ser real. Un apostolado entre lo reivindicativo y lo humorístico que este jueves recaló en la Cámara de Comercio de Zaragoza con 'Malasmadres On Tour La hora de cuidarse'.

¿Se ha avanzado algo desde aquel tuit de hace diez años?Seguimos sufriendo una presión social. Las redes sociales han incrementado la brecha maternal entre lo que eres y lo que tienes que ser. Esa maternidad perfecta que no es real pero tanto daño hace. Seguimos siendo juzgadas por no ser buenas madres. Es verdad que ahora hay más libertad para expresarse y hay menos madres que se siente solas. Eso lo hemos ganado.

¿Ser madre te rebaja en el escalafón social?Es más en el laboral. Cuando eres madre, te ponen la M de madre y se dan por hecho cosas:que vas a elegir cuidar, que no te va a importar reducir jornada, perder salario, oportunidades. Porque lo que no se va a hacer es cambiar el modelo. Las estructuras son las que son e interesa seguir apelando a la raíz biológica, a una serie de condiciones que no son sino las únicas que tenemos para salir adelante. Las mujeres hoy en día no están eligiendo reducir su jornada, sino renunciando a su salario para poder conciliar. Lo que hay que hacer es trabajar por un modelo en el que no seamos las madres las que paguemos el coste de la falta de conciliación. Es una penalización económica hoy, y mañana en las pensiones.