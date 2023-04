Marta Casado y los bolsos de la felicidad

Viene Marta Casado de una familia dedicada en Zaragoza al pequeño comercio. De ella aprendió a sintonizar con la clientela, la importancia de atender las necesidades y preferencias de la gente. Con estas premisas sumadas a su propio gusto y el amor por la moda, la joven ha creado una línea de bolsos que salen ahora al mercado bajo la jovencísima marca de Felicia.

"Me encantan los complementos, me parece que son lo que da magia a cualquier cosa que te pongas", cuenta Marta. "Aunque lleves dos días seguidos la misma ropa, puede parecer que vas diferente cambiando los accesorios".

Tarjeteros de Felicia. Felicia

De entro de todo ese mundo, se queda con los bolsos. "Yo por ejemplo, soy muy de vaqueros, pero sobre de ‘mi bolso’", dice remachando con la entonación estas dos últimas palabras.

"Veía a mi madre o a las abuelas con esos bolsos que te vestían pero que llevaban todos los días para hacer la compra, ir de recados o a trabajar, que se veían buenos y no se estropeaban, duraban muchos años. De hecho, algunos de mi madre tienen décadas".

Esa apuesta por la durabilidad en el caso de Felicia pasa por la calidad de los materiales (100% piel de vacuno grabada), pero también por unos diseños clásicos y funcionales. Los tres modelos que tiene de momento en el mercado son muy reconocibles: una bandolera, una bombonera y un cartera de mano, además de unos monederos pensados también para los hombres.

La practicidad y funcionalidad son otras de las patas importantes de estas creaciones que pueden adquirirse a través de la web de la firma: feliciathebrand.com. "Quería que fueran bolsos que pudieran adaptarse a las necesidades más comunes de las mujeres y que se puedan llevar todo el día, que sean todoterreno».

Pero con una particularidad añadida que es que lo que Felicia quiere aportar como seña distintiva: el color. "Me causaba curiosidad que las grandes marcas de bolsos de lujo siempre sacaban cada temporada bolsos de colores diferentes, pero luego estos modelos rara vez llegaban a las tiendas".

La cruzada de Marta y de Felicia es que las mujeres salgan de esa idea de que los bolsos más funcionales y combinables son solo los de color marrón o negro. Que hay vida y, sobre todo, muchas posibilidades si se elige un bolso en colores vibrantes. La gama de Felicia es viva y alegre: verdes botella o menta, azulones, rojos, naranjas...

"Aunque en Felicia hay bolsos en marrón o negro, creo que si usas uno naranja te sientes un poco más especial, que te sube el ‘look’, pero también el ánimo".

Flores y reinas

Es en este punto donde el nombre de Felicia adquiere su pleno significado. "No se me ocurrió sin más. Empecé buscando un nombre clásico de mujer, como antiguo, me parecen bonitos. Me topé con Felicia y pensé en “feliz” y en “color”, en una flor que se llama así y hasta en la reina aragonesa". Para Marta, que la gente se atreva con colores diferentes para los bolsos, también en invierno, pasa por acostumbrarse, por empezar a verlos por la calle. Es más: "Saqué bolsos en azul y en naranja y luego se los vi a Loewe".