La nueva película de Joaquin Phoenix tiene acento aragonés

Uno de los estrenos más potentes que desembarcan este viernes en los cines españoles es 'Beau tiene miedo', una comedia dramática protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Ari Aster. Un filme que podrá verse en tres sesiones diarias tanto en los Palafox como en Aragonia.

Esta producción canadiense que ha contado con un presupuesto de 32 millones de euros cuenta en su equipo técnico con un muy cualificado trabajador aragonés. Se trata de Jorge Cañada (Zaragoza, 1983), que está establecido en Londres y que se ha convertido en un cotizado especialista en efectos especiales, aunque por su experiencia en otros ámbitos, también participa en los rodajes en contacto directo con los cineastas.

Este ha sido el caso en 'Beau tiene miedo'. Un proyecto al que ha dedicado un año de trabajo y en el que estuvo presente en el rodaje, trabajando codo a codo con Phoenix y con Aster. “Estoy muy orgulloso con mi labor en esta película. Estuve un año codirigiendo con Ari Aster una secuencia de unos 10 minutos de duración que es fundamental en el desarrollo del filme. Estuve un mes en el rodaje en Montreal (Canadá), una semana mano a mano con Joaquin Phoenix, que es muy exigente”, revela.

El argumento de esta cinta de tres horas de duración pivota alrededor de Beau (Joaquin Phoenix), un hombre que tendrá que enfrentarse a sus miedos y paranoias al aventurarse en una épica odisea para llegar a casa de su controladora madre.

Las críticas recibidas son ambivalentes. La revista 'Rolling Stone' ha señalado que "es la comedia más terrorífica o la película de terror más divertida de 2023. Aster nos ha regalado una obra maestra". Y la BBC indica que "es a la vez brillante y una locura desconcertante".

Con grandes maestros del cine

El currículo de Jorge Cañada impresiona. Ha trabajado en la serie 'The Crown' y recientemente con Ridley Scott en 'Napoleón'. Con Terrence Malick colaboró en ‘Voyage of time’ (2016), encabezada por Cate Blanchett. Con Jonathan Glazer su relación es más personal y en lo profesional han cruzado sus caminos en ‘Under the skin’ (2013), con un elenco capitaneado por Scarlett Johansson. También ha colaborado con las hermanas Wachowski.

Además, el pasado marzo Cañada fue galardonado en el Festival de Málaga con la Biznaga de Oro a la mejor dirección de cortometraje por su obra ‘El padre bueno’, que fue rodada durante tres días en el invierno de 2021 en Fortanete (Teruel), la localidad natal de sus abuelos paternos y el escenario de sus veranos en su infancia.