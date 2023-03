El aragonés que ha trabajado con Ridley Scott, Terrence Malick, Joachin Phoenix y Jonathan Glazer

Jorge Cañada Escorihuela (Zaragoza, 1983) fue galardonado el pasado sábado en el Festival de Málaga con la Biznaga de Oro a la mejor dirección de cortometraje por su obra ‘El padre bueno’. Un éxito que ha puesto el foco en este aragonés que ha trabajado codo con codo con nombres tan ilustres como Joaquin Phoenix, Ridley Scott, Terrence Malick, Jonathan Glazer, Ari Aster, las hermanas Wachowski o en la serie ‘The Crown’.

“Estoy muy contento por el premio de Málaga. Recibí la noticia en Londres, donde resido. Me alegro por la visibilidad que le da al corto y por el equipo que lo hizo posible”, explica. ‘El padre bueno’, una historia de 15 minutos protagonizada por un zahorí que busca agua y persigue fantasmas del pasado, fue rodada durante tres días en el invierno de 2021 en Fortanete (Teruel), la localidad natal de sus abuelos paternos y el escenario de sus veranos en su infancia. “Fortanate, con sus 200 habitantes, representa mis vacaciones asalvajadas, la libertad con la cuadrilla y las peñas. No había hora para llegar a casa por la noche, no había noción de peligro. Era el escenario perfecto para el corto. Además, me sabía de memoria todas las localizaciones en las que quería rodar”, rememora.

El rodaje de 'El padre bueno' en Fortanate. J. C.

Ni en aquellos pasajes infantiles ni en los adolescentes logró imaginar Cañada que sus caminos terminarían confluyendo en el cine. “Nací en Zaragoza por accidente, me crié en Huesca hasta los 18 años y estudié Comunicación Audiovisual en Madrid. Las películas no pasaban por mi cabeza. Pero en mi segundo año ya iba muy poco por la Universidad. Comencé a trabajar como chaval de los recados en productoras de publicidad. Era un momento de mucha ebullición, con muchísima demanda y en la que te daban muchas oportunidades. Hice de auxiliar, de conductor, de ayudante de dirección...”, detalla.

En 2006, con el objetivo de perfeccionar su inglés, emigró primero a Irlanda y después a Londres. “En Irlanda fue muy complicado. No me cogían en ningún sitio. Para salir adelante tuve que arreglar tejados. En Londres comenzó a sonreírme la vida. Conseguí meter la cabeza en rodajes de cortos y mi primer largometraje fue en 2008 como ayudante de dirección en ‘Beyond the fire’”.

Gracias a su experiencia en la publicidad, le ofrecieron una oportunidad en Nueva York en la agencia Young & Rubicam, donde permaneció durante un año. “Hice sobre todo anuncios dirigidos al público hispano, desde Ibuprofeno hasta Land Rover. Realicé muchos contactos, sobre todo con operadores de efectos especiales, que me sugirieron que me centrara en la postproducción porque me iría mucho mejor. Les hice caso y estudié durante horas y días el software para lograrlo”, prosigue.

De regreso a Londres, profundizó en este campo hasta convertirse en un cotizado especialista en efectos especiales, aunque por su experiencia en otros ámbitos, también participa en los rodajes en contacto directo con los cineastas. A sus 39 años, su currículo causa impresión. Su último trabajo fue ‘Napoleón’, un filme dirigido por Ridley Scott y protagonizado por Joaquin Phoenix. En abril se estrenará ‘Beau is afraid’, una cinta de Ari Aster con Joaquin Phoenix como actor principal. “Estoy muy orgulloso con mi labor allí. Estuve un año codirigiendo con Ari una secuencia de unos 10 minutos fundamental en la película. Estuve un mes en el rodaje en Montreal (Canadá), una semana mano a mano con Joaquin Phoenix, que es muy exigente”, desgrana.

Con Terrence Malick colaboró en ‘Voyage of time’ (2016), encabezada por Cate Blanchett. “Es un director muy especial, hace las cosas de una forma muy poco ortodoxa. No llevaba el guión, sino una moleskine de la que iba tachando cosas. Por ejemplo, recuerdo trucos como que antes de rodar, le daba un empujón al operario de la ‘steadycam’ para que tuviera que reajustarse. Fue todo un aprendizaje”, rescata.

Con Jonathan Glazer su relación es más personal y en lo profesional han cruzado sus caminos en ‘Under the skin’ (2013), con un elenco capitaneado por Scarlett Johansson. “Jonathan es muy meticuloso, con él todos los procesos son larguísimos. He aprendido mucho de él. Siempre sacas algo bueno de todos los directores”, resalta.

Un bagaje que ha cristalizado en el corto ‘El padre bueno’ y que muy pronto podría plasmarse en un largometraje dirigido por el aragonés. “Tengo el guión muy avanzado y con un productor, Lars Knutsen, que me va a ayudar a sacarlo adelante. La película se comenzará a rodar en Londres y proseguirá en Zaragoza”, concluye.