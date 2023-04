Julio Llamazares: "Todos los personajes son las máscaras del autor"

¿Cree usted en fantasmas? En ‘Vagalume’ están presentes...

No es que crea. Los hay. Forman parte de la vida de la gente. Todos los que se van se convierten en fantasmas, los que se mueren y los que se alejan de nuestra vida.

¿Para qué y para quién escribe usted?

Intento responder a todas esas preguntas y creo que no he dado ninguna respuesta concreta en esta ficción. ¿Para qué? Para vivir. Escribes para vivir porque es tu manera de entender la vida.

¿Y para quién?

Intento escribir el libro que a mí me gustaría leer. A Juan Rulfo le preguntaron por qué escribió ‘Pedro Páramo’. Dijo que una noche no podía dormir, fue a las estanterías a coger un libro y se dio cuenta de que el volumen que quería leer no estaba escrito. Si estuviera escrito ‘Vagalume’ yo no lo escribiría, lo leería. Escribo para mí; luego siempre hay alguien en el horizonte.

Hay una frase de César, el protagonista, que podría parecerse a usted, que dice: «Sin escribir, yo sería un desgraciado».

Suscribo esa frase. Suscrito la mayoría de las que están porque las he escrito y porque es una reflexión por personas interpuestas sobre lo que significa escribir. César soy yo; Manolo Castro, el novelista, soy yo; la mujer de Manolo Castro, Elvira, soy yo. Las máscaras del autor son todos sus personajes. La literatura a mí me ha dado cosas impagables: me ha dado muchos amigos, y me ha permitido estar solo.

"En un mundo donde nadie escucha ni deja hablar, poder hablar y que te escuchen es un privilegio. Soy un privilegiado"

Dicho así, ¡vaya paradoja!

Claro. Te permite tener muchos amigos y a la vez te permite aislarte de la sociedad; en el día a día, tú no puedes contar todo lo que cuentas en un libro. En un mundo donde nadie escucha ni deja hablar, poder hablar y que te escuchen es un privilegio. Soy un privilegiado.

Irene Vallejo, recién llegada de Nueva York, y Julio Llamazares hablaron de los secretos de la literatura y de 'Vagalume'. A. C./Heraldo.

Sin desvelar nada de la novela, ¿también escribe por amor?

No sé. Escribo por pasión, que en griego significa enfermedad, de ahí viene paciente. No escribo por amor concreto, que también puede ocurrir, y de hecho hay mucho amor en esta novela.

¿Qué le llevó a contar la vida de un escritor casi inédito como Manolo Castro?

Las novelas para mí no son estrategias literarias. No. Yo escribo a partir de un impacto emocional de esos que te dan como una descarga eléctrica. Pueden ser entrar en un pueblo abandonado por primera vez en tu vida, en Ainielle, y de ahí sale 'La lluvia amarilla'. O la magia y el impacto con los que me llegaban las historias de los maquis, cuando era niño, dio lugar a mi primera novela 'Luna de lobos'. Y así sucesivamente.

¿Y aquí?

‘Vagalume’ nació de la noticia que yo recibo de que mi primer editor, que marcó mi vida y mi carrera, Mario Lacruz, muerto hace más de 20 años, dejaba muchos inéditos.

De eso va su novela...

La noticia que yo recibo de que mi primer editor, Mario Lacruz, dejaba muchos inéditos. Marcó mi carrera y mi vida, fue el que me dio la oportunidad; era un hombre muy correcto, educado, pero un poco frío. Un día me llamó hijo y me contó que en su despacho, en un armario cerrado cno llave, no dejaba abrir a nadie porque guardaba las herramientas de bricolaje, era aficionado bricolaje y a la pesca submarina, había doce novelas, no sé cuantos guiones de cine. Y no tenía ni idea ni la mujer ni los hijos.

Parece claro, entonces.

Y le rindo homenaje en esta novela con este personaje Vagalume, y al periodismo bohemio y a los secretos, que todos tenemos.