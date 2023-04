Paula Ortiz rodará una película sobre la trágica historia de la niña prodigio Hildegart

La alucinante historia de Hildegart Rodríguez Carballeira, desde su concepción fruto de la eugenesia hasta su asesinato a manos de su madre, hace ahora 90 años, inspira un nuevo proyecto de la directora zaragozana de cine Paula Ortiz que acaba de anunciar Prime Video, plataforma de contenidos en línea para la que preparará esta película.

Según Prime Video, 'Hildegart' mezclará "drama histórico, romance, 'thriller' y un toque de 'true crime'". Ingredientes, todos ellos, contenidos en la breve vida de la protagonista de este filme.

Nacida el 9 de diciembre de 1914, su madre perseguía concebir una hija perfecta y buscó para ello un varón con la que consideraba una carga genética apropiada, que resultó ser un sacerdote. Hildegart fue, efectivamente, una niña prodigio, educada bajo una tremenda presión, que a los 10 años hablaba cuatro idiomas. Cuando fue asesinada por su progenitora (según esta, porque así se lo había pedido), ocho años después, el 9 de junio del 33, se había licenciado en Derecho y estudiaba otras dos carreras, tenía consideración como intelectual dentro y fuera de España y era una estudiosa de la sexología.

Ortiz contará para el guión con Eduard Sola y Clara Roquet. María Zamora, de Elastica Films, será la productora junto con Stefan Schmitz, de Avalon.

La cineasta zaragozana tiene pendientes de estreno otras dos películas, en principio para este mismo año. Una es una producción internacional basada en una novela de Ernest Hemingway, ‘Across the river and into the trees’, protagonizada por Liev Schreiber y Matilda de Angelis. Ya ha sido vista en algunos festivales.

La otra es ‘Teresa’, protagonizada por Blanca Portillo y Asier Etxeandia, cuya filmación concluyó el pasado verano en el monasterio de San Juan de la Peña y otras localizaciones del Alto Aragón. Está basada en la obra dramática ‘La lengua en pedazos’, de Juan Mayorga.

Martínez-Lázaro lleva al cine un libro de Gascón

Entre las novedades anunciadas por Prime Video, hay otra que toca a Aragón: la versión cinematográfica del libro del zaragozano Daniel Gascón 'Un hipster en la España vacía'. La dirigirá Emilio Martínez-Lázaro ('Ocho apellidos vascos', 'El otro lado de la cama') y estará protagonizada por Lalo Tenorio y Berta Vázquez. Como productor actuará Gonzalo Salazar-Simpson. Daniel Castro será productor ejecutivo y guionista. Antes que la plataforma de Amazon, Netflix se había interesado también por esta novela.

Así avanza Prime Video el argumento de la película: "A Quique le encargan liderar la política de la España Vacía en un pueblo de Teruel, pero no sabe ni por dónde empezar. Se enfrenta solo a un pueblo dispuesto a tomarle el pelo ante sus propuestas modernas y, por si esto fuera poco, pronto descubre que enviarle allí es un plan de su novia y del líder de su partido para poder estar juntos. Solo contará con su buena voluntad y con Lourdes, la camarera del bar, que quiere evitar que el pobre siga haciendo el ridículo y que entienda que la clave de su éxito reside en aprender a escuchar a sus nuevos vecinos".