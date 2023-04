Pablo Carbonell: "El teatro da una libertad que no existe en el cine"

Es imposible no sentirse identificado con el argumento de ‘El crédito’, que desde el jueves hasta el domingo podrá verse en el Teatro del Mercado de Zaragoza. «Pocos habrán que no hayan ido a pedir un crédito, o una ayuda para la hipoteca, o un aplazamiento…», ha comentado este martes el actor, cantante y humorista Pablo Carbonell durante la presentación en la capital aragonesa de esta obra dramática escrita por Jordi Galcerán (‘Burundanga’, ‘El Método Grönholm’). Todo comienza con un hombre de mediana edad que intenta, de manera honesta, conseguir que una sucursal bancaria le conceda un pequeño préstamo para continuar con su vida. No cuenta con avales ni propiedades, tan solo con su palabra. Pero la negativa del director de la sucursal desencadenará una situación delicada e hilarante entre ambos personajes.

«Es una comedia, por encima de todo, y también algo más. Tiene tensión, imaginación, reflexión, es teatro culto y al mismo tiempo popular, pero sobre todo es diversión, con la garantía de tener hora y media de entretenimiento y de éxito asegurado», ha subrayado José María Turmo, gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, en el acto que tuvo lugar en el Teatro Principal de Zaragoza.

A esta cita no ha podido acudir el actor zaragozano Armando del Río, que actualmente rueda una nueva serie. «No sé qué papel hace. Espero que no sea como el de ‘Gran reserva’, donde interpretaba a un malo malísimo, emblemático», ha bromeado Carbonell. Del Río toma el testigo de Carlos Hipólito en la obra, quien ha encarnado al personaje de director de banco en más de 900 funciones.

Carbonell ha matizado que aunque en ‘El crédito’ hay «mucha tensión», esta se alterna con «momentos muy clown. Es una comedia, aunque Raquel Pérez, la directora, estaba convencida de que cuanto más dramática fuese la función, mejor. El hombre que solicita el crédito, que es el papel que interpreto yo, no puede estar más desesperado. Al final se descubre para qué quiere el dinero. Yo no lo hice hasta una quinta lectura».

El actor y cantante ha afirmado que cada función es distinta y que el público se pone muy tenso. «Te puedes reír, pero con los pelos de punta porque es un duelo entre un pobre director de banco y un tipo desesperado por que le den un crédito llevado a los extremos. Se van a hundir la vida el uno al otro», ha apuntado.

Entre las virtudes de este montaje ha destacado que el texto de Galcerán es «inmejorable» y que «desde el minuto uno sabes de qué trata. Es un retrato sobre la necesidad que tenemos de tener dinero, sobre la codicia y la capacidad de luchar».

«Cuando estoy actuando, lo que quiero es que se me olviden todos los problemas –ha explicado en relación a su pasión por las tablas–. El teatro es un lujo, a diferencia de la televisión y el cine. Allí se va a trabajar y aquí se viene a jugar. El teatro da una libertad que no existe en el cine».

Los Toreros Muertos, en la Oasis



«Aprovechando que estoy en Zaragoza y soy un trabajador incansable he desempolvado a Los Toreros Muertos y el sábado (22.30), después de la función, me voy a ir a dar un concierto a la sala Oasis. Ea, que no falte de ná», ha anunciado Pablo Carbonell durante la presentación de la obra ‘El crédito’, que este jueves se estrena en el Teatro del Mercado de la capital aragonesa.

Carbonell ha dicho que «cada función es diferente», y en este sentido ha comentado que, ya sea antes de salir a escena o en los momentos previos a un concierto con Los Toreros Muertos, su muletilla es: «Hazlo como quieras, pero no igual que ayer. Las cosas tienen que ser nuevas para nosotros, para que también sean frescas para el público».

El actor y cantante regresa a Zaragoza con su banda, Los Toreros Muertos, cuya nueva gira ‘Pistoletazo de salida 023’ recala en la ciudad con un concierto en el que repasarán lo mejor de su dilatado repertorio. El grupo conocido por temas de los 80 como ‘Agüita amarilla’, ‘On the desk’, ‘DNI’, ‘Los toreros muertos’ o ‘Yo no me llamo Javier’ presentó en 2019 su primer álbum de estudio en 27 años, acompañado de una gira por toda España: ‘Estruendo folclórico’.