Carlos Zúñiga, empresario de La Misericordia, sufre un infarto en la misma plaza

Carlos Zúñiga Manso, el empresario de la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza, sufrió el pasado lunes un infarto por el que fue trasladado inmediatamente al hospital Miguel Servet, donde se encuentra actualmente ingresado.

Todo sucedió al término del último festejo de la Feria de San Jorge, la novillada en la que el aragonés Cristiano Torres abrió la puerta grande. Zúñiga empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho cuando se encontraba en el despacho. Allí fue atendido por los médicos de la plaza y, seguidamente, fue trasladado al hospital Miguel Servet, donde se encuentra estabilizado. Fuentes de Zúñiga y Toros SL han confirmado que el empresario padeció un infarto.

Nacido en Valladolid en 1941, Zúñiga se hizo cargo de la gestión del coso de la capital aragonesa en febrero de 2022 tras haber lanzado la oferta más alta del concurso convocado a tal efecto. El vallisoletano había ofrecido un total de 502.000 euros (415.000 más IVA) anuales, superando en 78.500 la segunda propuesta más elevada de todas con las que competía, la presentada por su hijo (a quien sustituirá al frente de la Misericordia) a través de Circuitos Taurinos.

Zúñiga celebró el éxito que supuso el cumplimiento de una vieja aspiración. "Llevaba toda la vida queriendo gestionar una plaza de primera categoría. La última vez que me presenté a la gestión de Zaragoza no fue posible, con aquel famoso sorteo en el que salió beneficiada otra empresa, pero esta vez he salido yo victorioso", reconoció en una entrevista a HERALDO.

Y no disimuló la ilusión y el esfuerzo invertidos en esta aventura: "Por encima del dinero, he antepuesto mi ilusión por estar al frente de un escenario así. Esta es una de las plazas con más nombre de España y tengo cuatro años apasionantes por delante. No cabe duda de que, como cualquier empresario, trataré de hacer negocio. Pero el dinero no me obsesiona ahora".

Zúñiga Manso ha desarrollado casi todas las facetas en el mundo del toro. En su juventud fue novillero y posteriormente ha sido apoderado y empresario.