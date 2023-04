El pintor Juan Carlos Callejas hace una donación de su obra abstracta a Calatorao

El pintor y cocinero Juan Carlos Callejas (Zaragoza, 1969) acaba de hacer una donación de su obra, esencialmente abstracta, al pueblo de Calatorao, Zaragoza. Ese legado, valorado en unos 22.000 euros, se ha instalado ya en un sala de las Escuelas de Calatoradico a la que se le llama Espacio de Arte. El artista, que estuvo acompañado de muchos vecinos y amigos, explica: “Este proyecto comenzó en mi cabeza para la cuarentena, en 2020. Pensé entonces en dejar parte de mi obra en mi pueblo. Hace muchos años, cuando empecé a pintar, tenía mi estudio allí en un viejo granero”.

¿Por qué Calatorao? Callejas lo tiene muy claro: “Me he criado allí. Llevo muchos años yendo de vacaciones o al estudio. Mis padres son de allí. Mis raíces empiezan en la casa donde está el estudio. Siempre es mi lugar de desconexión, y allí están mis amigos de siempre”, matiza el artista, que siempre ha declarado que le gusta mucho la obra de Antoni Tàpies, su universo simbólico, y una obra esencialmente matérica.

En su donación hay piezas de todos los formatos: desde obras grande como con la que ganó el premio de pintura de la Delegación del Gobierno en Aragón, 2002, y el premio Francisco Pradilla de pintura, pinturas que se realizaron en Calatorao, pero también hay cuadros que el pintor presentó en sus exposiciones en el palacio de Montemuzo o en el Torreón Fortea.

El pintor, también un especialista en la comida creativa y autor de una etiqueta para vinos de la bodega Esteban Martín, comenta cómo se materializó un antiguo sueño. “Empecé a hablar con la concejala de cultura de Calatorao y le transmití mi idea. Les pareció muy bien y me dejaron elegir el edificio donde quería que se expusieran con carácter permanente”.

Juan Carlos Callejas, detrás, a la derecha y con barba, rodeado de representantes institucionales y amigos de Calatorao y de otros lugares. Archvio J. C. Callejas.

Cuenta que hay cinco piezas de gran formato, desde 150x150cm a 160x200cm del año 2019, muy matéricas. “Se percibe la influencia que hay en mi obra del ya citado Antoni Tàpies y de Anselm Kiefer. Son obras con mucha luz, colores pastel y grises que me recuerdan mucho a las fachadas de las casas y a las canteras”. También ha donado un óleo de un retrato suyo realizado por Javier Riaño de 200 x 100 cm.

Confiesa: “Siempre recojo el paisaje de la zona. Las casa viejas y las canteras son fuente de inspiración , aunque también cuentan mucho las vivencias personales, la propia vida”, señala el artista, que no duda en autorretratarse así: “Soy una persona, un artista, que sueñe con sus paisajes imaginarios y con su mundo. Intento plasmar lo que mi cabeza sueña o piensa, pero también todo lo que pretendo descubrir e investigar”.

Creativo, dinámico y aventurero, la cocina se ha convertido en otro rasgo de su personalidad y ha trabajado de cocinero creativo en varios restaurantes. “Desde hace unos años también me dedico a la cocina, sí. Y de hecho, como he dicho en varias ocasiones, siempre he vivido de manera especial entre pintura y cocina. Si cocino, pienso que pinto; si pinto, pienso que cocino”, dice Juan Carlos Callejas, que también inauguraba hace unos días en el castillo de Rubielos de Mora una exposición de lo que él llama “el paisaje emocional”. El paisaje lírico, muy trabajado, casi terrenal o profundamente telúrico.