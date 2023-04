Los conciertos gratuitos por el Día de San Jorge en Zaragoza, Huesca y Teruel

El Día de San Jorge, además de la literatura, será también una fiesta de la música en Aragón. Se han organizado diversos conciertos con artistas de la tierra en las capitales de las tres provincias que, además, son de acceso gratuito.

En Zaragoza la acción se concentrará en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. El domingo abrirá la velada la cantautora Ester Vallejo a las 19.00. Desde niña se formó en el Conservatorio de la capital aragonesa y se estrenó discográficamente con 'Maremágnum', una colección de nueve canciones en las que habla de la importancia de quererse a una misma, de la naturaleza, de temas sociales e injusticias entre otras cosas. Cada una de ellas tiene una instrumentación distinta y una esencia que las hace muy diferentes entre sí, lo cual le da al disco una riqueza tímbrica especial.

A las 20.30 será el turno de la rapera Chata Flores. Se trata de uno de los máximos exponentes femeninos del rap y reggae en Aragón. Su estilo se inspira en el 'underground', sus letras emanan rabia y protesta al fusionar rap, reggae y hardcore. Ha colaborado con artistas como Kulto Kultibo o Machete en Boca y recientemente recibió el galardón a la mejor proyección en los Premios de la Música Aragonesa.

Tras el baile con Ballroom Rights a las 21.45, cerrará la jornada a las 22.15 Nuei. Esta banda juega con las músicas del mundo desde una óptica festiva, íntima y reivindicativa. Interpreta canciones en castellano y aragonés que mezclan reggae, pop, rock, world music, con poéticos textos que invitan a cambiar el mundo.

El lunes 24 de abril, también en el edificio Pignatelli, la animación comenzará a las 11.30 con La Quinta del Sordo. Chen de Gaita y a las 12.00 se servirá uno de los platos fuertes con La Ronda de Boltaña. La icónica formación celebra su trigésimo aniversario y para ello ha editado dos discos, 'Un compás de silencio' y 'La estación de las violetas'. Estos estandartes de la música popular aragonesa serán el perfecto colofón a estas celebraciones.

Huesca y Teruel

En Huesca la gran propuesta musical se desarrollará este sábado, a partir de las 23.00, en la plaza Luis López Allué Gabriel Sopeña proseguirá con su gira conmemorativa de sus 40 años en la música, en la que exprime su rico repertorio, lleno de himnos, con una banda muy solvente y potente.

Finalmente, en Teruel el sábado tendrá lugar el concierto de Combos Live a cargo de On Music a las 22.00 en la plaza del Torico. Se trata de un espectáculo que cuenta con cinco agrupaciones musicales integradas por alumnos del Centro de Estudios Musicales On Music que interpretarán un repertorio donde no faltará el pop, rock o soul, dirigido a todos los públicos.