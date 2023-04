Bunbury explica "el trauma" vivido en uno de sus años más críticos

El próximo viernes 26 de mayo verá la luz 'Greta Garbo', el disco con el que Enrique Bunbury abre una nueva etapa profesional. Un álbum grabado en México y producido por Adan Jodorowsky que es el resultado de las vivencias que el zaragozano acumuló en uno de sus años más complicados.

El intérprete y compositor comparte ahora con sus fans qué sintió y vivió en aquellos meses tan duros en los que la incertidumbre sobre su presente y futuro estaban sobre la mesa. "El disco 'Greta Garbo' es la consecuencia directa de un año crítico en mi vida profesional. Después de haber grabado dos discos ('Posible', mayo 2020 y 'Curso de levitación intensivo', diciembre 2020) y medio ('El Puerto Ep', diciembre 2021) durante el periodo de restricciones por la pandemia, por fin volvía a la carretera con la primera gira en casi tres años. La gira coincidía con el 35 aniversario de la publicación de mi primer disco en 1987 junto con mis compañeros de Héroes del Silencio y quisimos que fuera un recorrido por toda mi carrera, desde mi primera etapa junto al grupo, hasta mis últimos álbumes como solista", arranca.

El relato prosigue con la abrupta cancelación del 'tour' que significaba su reencuentro con el público. "Desgraciadamente, la gira fue extremadamente complicada y traumática para mí. Con todo 'sold out', tanto en México como en Estados Unidos, subirme al escenario se fue complicando día a día y cada vez más. Mis problemas físicos incluían una tos compulsiva y nocturna, que me impedía dormir y destrozaba la garganta y una extraña sensación de arena en los pulmones. Psicológicamente, cada día suponía escalar nuevos ochomiles, en un reto imposible. Finalmente, cancelamos todos los 'shows' restantes y, desesperado, decidí aceptar que no podría subirme más a los escenarios en esas condiciones".

En aquellos momentos de tanta zozobra, la música volvió a aparecer como un elemento sanador: "Durante ese período y en los meses posteriores, escribí las canciones del nuevo álbum. Algunas manifestaban la rabia y el descontento provocado por la situación. Otras, se asomaban a un atisbo de esperanza, viendo en la creación, mi última salida. En bastantes de las canciones incluidas en el disco aparece una mezcla de inquietud y entusiasmo ante algo que podríamos denominar el síndrome Greta Garbo. La famosa actriz sueca, decidió abandonar la escena cinematográfica a la edad de 36 años, en el cénit de su carrera. Las circunstancias me hicieron pensar en que, aunque siguiera escribiendo y componiendo, alejarme de los escenarios, provoca una distancia con el público no del todo deseada. Este álbum es una respuesta al trauma sufrido durante todo este período".

Los cuatro formatos del disco

'Greta Garbo', que ya se puede reservar en preventa, presenta cuatro opciones de formato. La más completa es una edición limitada en vinilo transparente que incluye un 'single' de 7" titulado 'Ya no eres el mismo'. El 'single' complementa al elepé ya que incluye dos temas inéditos: 'Ya no eres el mismo', extraído de las sesiones de 'Greta Garbo', y la versión de 'El reloj' que grabó para la película 'Mañana es hoy', dirigida por el cineasta aragonés Nacho G. Velilla. El precio de este lote es de 26,99 euros.

La segunda alternativa es el disco en vinilo negro de 180 gramos con la carpeta abierta, en inglés llamada 'gatefold'. En este caso la tarifa es de 23,99 euros. Aquellos que deseen 'Greta Garbo' en cedé deberán desembolsar 14,99 euros.

Finalmente, se editará también en casete. Se trata de un objeto de coleccionista y contiene una reproducción de la portada firmada por el propio Bunbury, un hecho que todavía le da más interés. El precio es 20,99 euros y ya puede reservarse, como el resto de formatos, a través de las tiendas 'online' de FNAC, El Corte Inglés, La Casa del Disco, Disco 100, Rocktud y Amazon.