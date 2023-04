Los discos disponibles en el Record Store Day en Aragón: de Bowie a U2, Taylor Swift y Madonna

Este sábado 22 de abril las tiendas de discos de todo el mundo celebrarán su gran día. El Record Store Day, una iniciativa instaurada en 2008 para ayudar a la economía y la subsistencia de estos establecimientos a través de la edición de discos en vinilo especiales y limitados, se ha consolidado como un evento de enorme popularidad y alcance entre los coleccionistas y melómanos.

En Aragón, Linacero es el único participante en esta jornada tan importante, que reúne a cientos de personas y que supone la recaudación más numerosa de todo el año, por delante incluso de las festividades navideñas. "Para la tienda significa el reconocimiento de nuestra labor. Es una fiesta en la que hacemos la mayor caja del año, mejor incluso que los días buenos de Navidades. En una jornada hacemos lo que nos cuesta normalmente dos semanas. Se reúnen muchos clientes y amigos. Es un día en el que te das cuenta de que las tiendas de discos todavía estamos vivas", sintetiza Luis Linacero, quien dirige junto a su hermano Miguel este negocio que arrancó su padre en 1968.

En unos tiempos en los que las ventas a través de internet por grandes plataformas acaparan gran parte de la facturación, las tiendas físicas buscan su pervivencia a través del trato personal a sus clientes y con celebraciones como las de este sábado. "El objetivo del Record Store Day, más allá de lo económico, es reivindicar las tiendas de discos como un espacio cultural que está perdiendo terreno. Cada vez somos menos y el hecho de que venga tanta gente supone un impulso para seguir adelante", prosigue Linacero.

El horario de atención al público será de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30. A buen seguro, como sucede año tras año, minutos antes de la apertura se acumularán muchas personas con el objetivo de ser las primeras en acceder al establecimiento. "Normalmente antes de abrir hay una fila de gente esperando porque saben que van a entrar por riguroso orden de llegada. El primero que llega es el primero que mira las cubetas", explica.

En esta ocasión, aquellos que acudan a Linacero podrán elegir (hasta que se agoten) entre unas 100 referencias. "Conseguir los discos, que son ediciones muy limitadas y exclusivas, supone un gran esfuerzo. Tienes que pelearte e insistir para conseguir los que pides y de esta forma no causar decepciones en los clientes que te los han solicitado. No siempre es posible", asevera.

La lista de los discos

Una lista en la que el propietario de la tienda tiene sus favoritos: "Uno de los que me hace ilusión es el de Wilco, ‘Crosseyed Strangers: An Alternate Yankee Hotel Foxtrot’, la versión alternativa del ‘Yankee Foxtrot Hotel’. También la reedición del ‘Give way’ de Pearl Jam. Y hay otras muchas cosas curiosas, como un disco con miembros de Sex Pistols que ha sido producido por Mick Ronson, el guitarrista de Bowie. O el 10” doble de los dos primeros álbumes de Virgin Prunes, una banda que me gustaba mucho en los 80. A nivel nacional este año tendremos discos de Los Rebeldes, de Los Ronaldos, de Los Flechazos o de un clásico como Mikel Erentxun".

Uno de los títulos que se prevé más solicitado es el de la estadounidense Taylor Swift, 'Folklore: The Long Pond Studio Sessions', un doble disco en vinilo de color gris. "Los chavales y chavalas están histéricos por conseguirlo. Da gusto que no solo seamos los veteranos los que amamos este formato. Hay relevo y esa es una muy buena noticia. Que las nuevas generaciones se sumen es un aliciente para continuar", proclama Linacero.

El menú incluye también títulos de Pixies, Rolling Stones, The Cure, The Cranberries, Simple Minds, Prodigy, Ramones, Ringo Star, Pere Ubu, Paul McCartney and the Wings, Ocean Colour Scene, Motorhead, Motley Crue, Mike Oldfield, Kasabian, Madonna, U2, Keith Richards, Joe Strummer, Marianne Faithfull, Miles Davis, Jamiroquai, Husker Du, Giant Sand, Elvis Presley, Dolly Parton, Black Sabbath, Beach House, Fleetwood Mac, Garbage, Foals, Carole King o Ennio Morricone.

En el ámbito nacional, curiosamente este año no existen discos de Héroes del Silencio o Bunbury, que solían estar presentes. Pero sí habrá de Los Ronaldos, Los Flechazos, Mikel Erentxun, Nacho Vegas, Miguel Ríos, Los Rebeldes, Nino Bravo o Los Suaves.