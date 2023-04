Hens sorprende a sus fans zaragozanos con un concierto gratuito en la Sala López

"Gracias por venir aquí siendo miércoles. Nos lo vamos a tomar como si fuera fin de semana". Con esta frase arrancaba el cantante Hens su concierto anoche en la Sala López de Zaragoza. De origen madrileño, pero afincado en Segovia, el joven de 24 años ofreció un concierto a orillas del río Ebro para promocionar su nuevo disco, ‘No me odio tanto’. El lunes pasado hizo lo propio en Valencia, anteayer repitió Barcelona, y ultimará su minigira esta noche en Madrid, justo a tiempo para el lanzamiento de su álbum.

Esta serie de cuatro conciertos parte de un concepto totalmente innovador: la entrada es libre hasta completar aforo en un sitio sorpresa que revela el mismo día en sus redes sociales. Una fórmula que él ha calificado de "una calentada que tuve hace un par de semanas", pero que ha funcionado a la perfección, a juzgar por la cola que se formó unos cuarenta minutos antes del concierto, que comenzaba a las 21.00.

Elena y Eduardo fueron dos de los jóvenes que acudieron al concierto de Hens. "Hemos venido desde Borja", afirmó Elena, que confesó que lo escucha "desde hace mucho tiempo". "Me empezó a gustar cuando hacía música alternativa, pero ahora también me gusta". "No esperábamos que estuviera tan lleno", resaltó Eduardo. "El año pasado hizo otro concierto en Zaragoza y también se llenó", comentaba su amiga.

Natalia y Andrea esperaban a sus amigos que se habían ido a tomar algo al bar de al lado. "Esperamos que puedan entrar porque hay mucha gente", decía preocupada Natalia. "Nosotras no hemos hecho cola pero ahora está lleno". Ambas conocían al artista por amigos en común que tienen con Delgao, uno de los cantantes que ha colaborado con Hens en el pasado.

Alba, otra seguidora, destacó de Hens su "humildad" y sus "letras". "Me gusta el rollito que lleva, se nota que hace las cosas por amor al arte", dijo. "No es muy comercial", coincidía su amiga Miriam.

Hens forma parte de la nueva ola del pop español, veinteañeros que se caracterizan por haber alcanzado la popularidad tras la pandemia entre la generación Z, compuesta por jóvenes de entre 18 y 25 años.. Comenzó su andadura musical en 2017 con el grupo ‘Go Roneo’ que fundó junto a Sesentay6, Delgao, Only y Jarana. En 2021 lanzó su primer álbum ‘Hensito’, con notable éxito.

El madrileño cantó cerca de una decena de canciones junto a su banda de apoyo, formada por dos guitarristas, bajista, teclista y batería. Interpretó algunos de sus temas más conocidos, como ‘Batmovil’, ‘Dale’ o ‘Sagitario’, y también se afanó en hacer lucir su último sencillo, ‘Me has jodido el ciclo del sueño’.

Aunque no es hasta la medianoche de hoy cuando salen a la luz las nuevas canciones, Hens quiso agradecer la gran acogida de los zaragozanos quedándose en la sala tras el concierto y poniendo el disco de fondo, mientras se hacía fotos y charlaba con sus seguidores. El artista aprovechó para anunciar que el 10 de febrero de 2024 estará en la sala Oasis de Zaragoza. Ese mismo mes, el día 23, tocará en el Wizink Center de Madrid.

‘No me odio tanto’

El público, formado en su inmensa mayoría por jóvenes, coreó todas y cada una de las canciones, con especial énfasis en ‘No me odio tanto’, el tema que da nombre a su álbum.

"Es una de las más duras e introspectivas que he hecho y cuando la escuché me daba palo porque era demasiado íntima, pero al final de todo lo malo se pueden sacar cosas bonitas como las canciones", decía Hens antes de cantarla. "Mi corazón oscuro, casi como esta canción", reza su letra. Es precisamente este toque de ‘sad boy’ (chico triste) lo que hace que este joven artista enganche tanto entre una generación que se distingue por su especial sensibilidad y tendencia a la melancolía.