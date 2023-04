Rosa Montero: "La normalidad no existe. Todos somos divergentes en algo"

Últimamente, visita con frecuencia Aragón.

Esta Semana Santa estuve en Samper de Calanda, en casa de mi amiga Floren, y también en la rompida de Calanda. Toqué el tambor y lo rompí, al igual que una baqueta. No le digo más. Me lo pasé genial, la verdad.

Ya había estado dos semanas antes en Teruel…

Fui por el aniversario de la revista ‘Turia’. Es que Aragón está al lado. Madrid es un barrio de Zaragoza (ríe).

Siempre dice sí, o casi nunca dice no a cualquier invitación. ¿Cómo saca tiempo para todo?

En realidad, digo que no a casi todo, el 98% de las veces, aunque estoy muy agradecida de que me ofrezcan tantas cosas, pero aun así tengo que decir que no a más (ríe). Pero me dejo tentar. Ahora mismo, no tengo tiempo para escribir y me quedan un montón de compromisos, pero después de la Feria de Madrid me encerraré para descansar un poco, que aterricen las neuronas y ponerme a escribir.

¿No dejará huérfanos a sus miles de lectores que la siguen en las redes sociales?

Las llevo yo sola. Me lleva mucho tiempo, pero, por otro lado, es muy gratificante porque son más de 200.000 seguidores, no hay trols y son gente supermaja. Los hilos de Facebook son muy interesantes y de ellos he sacado artículos y cosas que he puesto en novelas. Me enseñan y es muy interesante.

En relación a su anterior libro ‘El peligro de estar cuerda’, donde sostiene que lo normal es ser raro, ¿lo son tanto como usted?

La normalidad no existe. Lo dice un estudio de la Universidad de Yale realizado en 2018. No debe haber una sola persona en el mundo que atine con la media estadística en todos sus parámetros. Todos somos divergentes en algo. La diferencia no es patológica en absoluto, es lo normal. Y lo normal es ser raro. La cuestión es ir buscando tu manada de raros con la cual sentirte bien.

¿Cómo afrontó el reto de escribir a cuatro manos su última novela, ‘La desconocida’?

Ha sido una locura. Ni a Olivier Truc ni a mí se nos habría ocurrido en la vida, pero somos débiles y sujetos a la tentación. Nos lo propusieron en el Quais de Polar, uno de los festivales de novela negra más importantes de Europa. Nos hemos entendido de maravilla. Ha sido muy divertido.

¿A pesar de la urgencia del encargo? ¡Tres meses!

Se pusieron en contacto conmigo a finales de agosto y teníamos que entregarlo a finales de noviembre. Los dos estábamos metidos en una locura de trabajo. Yo hice los capítulos impares y Olivier los pares. Él comenzó a escribir mientras estaba en Ucrania preparando un reportaje para ‘Le Monde’. En mi caso, el año pasado solo dormí 50 días en mi casa porque estuve viajando con la promoción de ‘El peligro de estar cuerda’, y todavía sigo. He escrito ‘La desconocida’ en trenes, en aviones, levantándome a las seis de la mañana...

Parte de una idea suya.

Cada cual aportamos la nuestra y, finalmente, Olivier tuvo la generosidad de aceptar la mía, que comienza en el puerto de Barcelona, donde encuentran en un contenedor a una mujer joven desmayada, atada y golpeada que ha perdido momentáneamente la memoria.

Aparecen dos personajes secundarios de la trama, Aloma y Antón. ¿Se inspiró en los escritores Aloma Rodríguez y Antón Castro?

Es una coincidencia pero en verdad solo fue en el caso de Aloma, porque siempre me ha parecido un nombre precioso. Lo tenía guardado para algún personaje y me salió aquí.

En su próximo libro, ¿volverá a la ficción o a la ciencia ficción?

Quiero hacer la cuarta novela de Bruna Husky. Lo que pasa es que tengo también notas para una novela contemporánea, como ‘La buena suerte’. He de parar y dejar ver cuál quiere ir primero.