Belén Junco: de dirigir 'Hola' a la novela romántica

"Me levanté del sofá del cuarto de estar y me senté frente al ordenador. Tal cual. Las primeras páginas de 'La reina de Nairobi' son exactamente igual que las que escribí aquella noche. La protagonista existía en mi cerebro". Relata así Belén Junco el primer aliento de lo que ahora se ha convertido en el debut literario de esta periodista, durante años al frente de otra reina, la de las revistas del corazón en España: '¡Hola!'.

Sobrina de los fundadores, Belén asomó en la redacción siendo casi una niña, a los 17 años, para iniciar una carrera en la publicación en la que ha sido directora adjunta, además de creadora y máxima responsable de '¡Hola Living!, '¡Hola Novias!' y '¡Hola Fashion!'. Se encargaba, además, de los icónicos reportajes de casas con que se abre cada semana la publicación. Una carrera a la que Junco acaba de poner un punto y aparte, atrapada por "una nueva ilusión", la literatura.

"La revista '¡Hola!' será eterna"

​

​"Ningún famoso con los que he tratado se verá en la novela, quería escribir una historia propia".

​

​"Llevo haciendo toda la vida los reportajes de las casas del principio del 'Hola' y sé que gustan mucho porque detrás de ellas hay una historia humana importantísima"

​

​"A quien no le guste soñar, se pierde una parte importante de la vida"

Un giro vital que, curiosamente, coincide con el de la protagonista de su novela, Aurora, aunque ese no fuese el plan inicial. "Decidí que iba a dejar '¡Hola!' -y lo he hecho porque he querido- cuando la editorial, sin saber quién era yo, decidió publicar la novela. Entonces me di cuenta de que quería iniciar esta nueva aventura". "No sé quién ha ayudado a quién", dice sobre su personaje. "Yo también he roto con mi vida anterior y estoy entusiasmada".

'La reina de Nairobi' cuenta la huida hacia delante de una mujer "acorralada" y desamparada sentimentalmente que deja su vida anterior para trasladarse a Kenia. Allí conocerá el amor en muy variadas formas, desde el romántico al de la amistad, en unos ambientes tan exóticos como glamurosos. Una historia de la que, dice la autora, "es mejor saber cuanto menos mejor".

La nueva oportunidad que se da la protagonista de 'La reina de Nairobi' le sirve a Belén también para reflexionar sobre las mujeres de hoy en día a las que la edad no les impide tener "segundas o terceras vidas". En su caso personal, el motor que le impulsa es "la ilusión". Y así ha sido siempre: "Con cada portada del ¡Hola! he sentido ilusión, hasta la última. He vibrado con todas ellas". "'¡Hola! va a ser eterna", asegura.

Sabe por su oficio de periodista que la realidad supera a la ficción "siempre": "Hay vidas que hemos contado en la revista que las llevas a una novela y dicen que el escritor es un exagerado, que hay que tener imaginación para escribir algo así, lo acabamos de ver hace muy poco". Pero a la par, Junco siempre tuvo claro que su salto a los libros sería desde la ficción: "He querido hacer una historia propia y no una historia de los demás, que es lo que he hecho toda la vida". Abunda: "Nadie se va a ver reflejado en la novela. Ninguno de los famosos con los que he tratado, es imposible. Ahora, que tenga cosas mías, seguro. ¿Cosas que me hubiera gustado vivir?, también. Y puede que haya retazos de vida de otros, eso está acumulado en mi cerebro y en mi corazón".

Como novela clásica, 'La reina de Nairobi' se inscribe en el género de la romántica. Más allá, aparecen ecos de los trabajos de Junco en '¡Hola!' en el terreno de la moda y la decoración. La ropa y lo que dice de cada personaje es importante a lo largo de las páginas. También las casas y hasta el último detalle cuando se sientan a la mesa: "Habiendo dirigido ¡Hola Living' yo no puedo contar cómo los personajes cenan sin describir hasta cómo son las copas. Lo llevo haciendo toda la vida. Y lo mismo me pasa con la ropa. En el libro aparecen muchas personas elegantes, también los masáis".

"Llevo haciendo toda la vida los reportajes de las casas del principio del 'Hola' y sé que gustan mucho porque detrás de esas casas hay una historia humana importantísima, no son solo decoración, son la historia de una familia siempre impactante". Llega a decir que 'su' Aurora, de ser real, bien podría haber protagonizado uno de ellos.

'La reina de Nairobi' apuesta por el amor y el lujo, una combinación que a Belén Junco le encanta porque "a quien no le guste soñar, se pierde una parte importante de la vida. La realidad es bonita, pero a menudo monótona".