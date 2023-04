Loquillo y Used, unidos por una guitarra y un festival de rock

Hace siglos, las calles del pueblo zaragonzano de Used, en la comarca del Campo de Daroca, estaban habituadas a ver pasar a reyes y altas personalidades, por ser parte del trazado del camino real de Aragón. Tantos años después, un 'rey', en este caso del rock and roll patrio, ha decidido hacer un guiño a este pequeño pueblo de apenas 269 habitantes. José María Sanz Beltrán, conocido artísticamente como 'Loquillo', ha firmado una guitarra eléctrica que se rifará en la primera edición del 'Used Rock Festival', que se celebrará el sábado 22 de abril

"Entre el Ayuntamiento y la comisión surgió la idea. Y les dije por el grupo que tenemos de Whatsapp que estaría bien rifar una guitarra y que nos la firmase Loquillo", contextualiza el alcalde, Fernando Sánchez. Según confiesa, las primeras reacciones fueron entre la incredulidad y el tacharle de "modorro". Con la idea ya en mente, Sánchez contactó con Laurent Castagnet, batería en la banda del barcelonés y residente en la vecina localidad de Torralba de los Sisones.

Sánchez se deshace en elogios hacia el músico galo, asentado en la zona desde hace años: "Muchas veces está por aquí. Desde el primer momento se volcó y me dijo que sí, que lo intentaría". Con el compromiso del francés, se lanzaron a comprar la guitarra, se la entregaron al propio Castagnet y éste la llevó a la actuación que tuvieron la semana pasada en Panticosa. Con tinta blanca sobre negro, Loquillo dejó su firma.

Laurent Castagnet y Loquillo en Panticosa Ayuntamiento de Used

"Es un detallazo que un artista tan grande como él haya tenido un gesto así. Estamos muy agradecidos y a Laurent, porque sin él ni hubiera sido posible". Así, para la rifa venderán –presencialmente- tiras de 30 números a 10 euros durante el propio día de celebración y prevén realizar el sorteo sobre las dos de la madrugada. "Organizar cualquier cosa es un esfuerzo grandísimo para el Ayuntamiento, por lo que esperamos que nos pueda ayudar a seguir haciendo cosas así", indica.

Tributo a Fito y Fitipaldis y grupos de la zona

Sobre el escenario, la comisión y el Consistorio han organizado más de seis horas de actuaciones en directo y con entrada gratuita. A las 18.30, abrirá la jornada 'Kalumnia', a las 19.30 será 'Rabia Kallejera' y a las 23.30, Platero y tú. "Se venderán bocadillos de tortilla de patata y jamón serrano y sobre las 2.00 habrá un DJ", indica el regidor.

"Queremos hacer ver que en estas zonas también hay iniciativa por hacer cosas y por animar el ambiente", incide.