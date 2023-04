Leo Susana regresa al metal: de Fiscal a Nueva York, Santo Domingo y Zaragoza

El guitarrista, cantante y compositor estadounidense Leo Susana, de ascendencia dominicana, llegó a tierras aragonesas en 2006. Ya había venido de visita anteriormente a tocar con su banda JLS, abanderada del metal en el Caribe. A día de hoy forman en el grupo el 18 veces ganador del premio Grammy Latino Allan Leschhorn (bajo en el grupo, e ingeniero de sonido de Juan Luis Guerra) y el versátil batería Luinis Quezada, también involucrado junto a Leo en Crazy Peace of Mind. El grupo sigue reuniéndose con periodicidad irregular para tocar en escenarios dominicanos, y el próximo verano quiere hacerlo en España, con Zaragoza en el punto de mira.

Susana, fundador en Santo Domingo de las bandas Toque Profundo y la mentada JLS, encontró en Aragón nuevos horizontes vitales: de hecho, aquí han nacido sus hijos Liam y Allan. Tras casi década y media en Zaragoza, se asentó con su familia en Fiscal (Huesca) en 2020, donde se ha hecho amante del senderismo y los baños en el salvaje río Ara.

El asunto fue amor a primera vista. "Descubrí Fiscal en 2011, gracias a José Carlos Ondiviela, Kike Maroto, Fele García y Enrique Coscolín. Cosco nos invitó a Sarvisé; nuestro hijo Liam era bebé, y una vez allá resultó que José Carlos y Kike tocaban en el Asador Vértigo de Fiscal. Aquella visita nos cambió la vida. Conocí a Iván, el dueño, y empezó a llamarme para tocar allá. En 2014 empezamos a veranear en Fiscal, y al final, ahí estamos; además, desde el Ayuntamiento se han portado de maravilla con nosotros".

América en el calendario

Susana ha pasado este mes de marzo al otro lado de charco: concierto con JLS en Santo Domingo, y acústicos solistas en la propia capital y en Punta Cana. Tras un corto vuelo al norte, la gira continuó en Lawrence (Massachusetts, junto al vocalista de Toque Profundo Tony Almont), y su Nueva York natal, por partida doble. En enero, JLS fue además cabeza de cartel en la misma plaza, dentro el festival Destrucción Masiva.

El próximo verano, Juan Luis Guerra viene de gira a España. Actúa el 1 de julio en el festival Río Babel de Madrid, y tres días más tarde acudirá al Palau Sant Jordi barcelonés. El 6 de julio irá a Fuengirola (Málaga) y el 8, a La Palma, en las islas Canarias.

Guerra viaja con una gran banda y un equipo técnico nutrido, del que forma parte capital el citado Leschhorn. Una vez concluidas las fechas con su patrón y amigo, Leschhorn quiere unir fuerzas con Susana y Quezada para tocar con JLS un par de noches españolas. Madrid, donde hay familia y amigos del también guitarrista y productor de origen alemán, es un objetivo claro y Zaragoza, el otro.

Susana está ilusionado con el horizonte musical que va dibujando. "En los altibajos de la vida me he reencontrado conmigo mismo. Disfruto al tocar mi propia música y sentirme de nuevo creativo; así recuerdas que hubo y hay gente que valora mucho esa parte de mi trayectoria. Había abandonado la idea de resucitar JLS, pero Luinis me convenció de que había que intentarlo".

El neoyorquino explica que ha disfrutado al profundizar en la música española. "Por gente como Coscolín llegué más hondo en la obra de Sabina, que me encanta, y también he estudiado la trova cubana. Sin embargo, la parte física del rock la tenía abandonada; al tocar metal, la púa solamente va hacia abajo, tienes que andar fuerte de muñeca y antebrazo. Si dejas de tocar esa música, pierdes velocidad; así estaba el verano pasado. No llegaba a la exigencia de mis propias grabaciones, así que me puse las pilas".

La parte mental, por el otro lado, es clave para el músico. "Tuve covid y una de las secuelas en mi caso fue un bajón de ánimo. Me puse a revisitar el pasado, las grabaciones antiguas, y ahí tuve claro que había que probar de nuevo. Por suerte, en Fiscal está Dani Escolano; me centra musicalmente, tiene una mirada certera. Cuando tocaba con Huecco giré varios años por toda Europa, y esa disciplina de banda también exigía estar muy centrado".

De momento, Susana tuvo triplete de tardeo en el Asador de Fiscal esta semana. Al metal volverá en verano.