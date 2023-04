Elena Cid: "Mi objetivo era hacer lo que me diera la gana"

Cineasta zaragozana. Dirigió cortos y trabajó en el programa de televisión ‘Cuarto milenio’. Su película ‘Bécquer y las brujas’ recibió distinciones como el Premio Simón al mejor documental. Ahora ultima ‘La danza de la vida’, un documental sobre el bailarín zaragozano Víctor Ullate

¿Recuerda su infancia como una época feliz?Feliz y curiosa. Quería investigarlo todo y escaparme a jugar en cuanto mis padres se despistaban.



¿Qué le hizo reír por primera vez?Mi abuelo Facundo. Era muy guasón y me incordiaba hasta hacerme reír.



¿Qué le hizo llorar?Me atravesé un dedo con una jeringuilla. Yo iba feliz enseñando mi dedo atravesado con la aguja, hasta que vi la cara de mi madre angustiada y empecé a llorar sin parar.



¿Qué era en el patio del colegio?Iba con mi pandilla de amigas, pero a mi rollo. En el colegio de monjas, si destacabas por buena o mala, no te dejaban en paz. No llamar la atención para poder hacer lo que me diera la gana, era mi objetivo.



¿Se sentía rara?Me gustaba leer a todas horas, la música e inventar historias, me parecían raras las niñas que no tenían esos intereses, con lo guay que era.



¿Recibió algún castigo que le dejara huella?Tendría unos 5 años, a saber qué había hecho, pero mi madre me castigó encerrándome en un baño muy pequeño para que recapacitara. Llevaba un rato aburrida y enfadada, y mi madre abrió la puerta de repente, pensé que me iba a dejar salir ya, pero en su lugar, me hizo una foto con una polaroid para que nunca me olvidara de ese día, y volvió a dejarme un rato más encerrada. ¡Consiguió su objetivo!



¿Cuál fue la calle de su infancia?Pedro María Ric en Zaragoza y las calles de los pueblos de mis padres: Moros y Morata de Jalón en los veranos.



¿Qué es lo que más y lo que menos le gustaba del lugar donde vivía?En el pueblo mi madre me obligaba a socializar cuando yo quería estar leyendo. Me molestaba una barbaridad tener que ser maja por obligación con tanta gente que no conocía. Luego, una vez que salía de la casa, no había forma de meterme dentro.