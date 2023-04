"Ahora hay ‘top models’ impensables en los 90 y es muchísimo mejor"

Casi 30 años lleva Gloria Laguarda al frente de la agencia de modelos Globe, superviviente en Aragón de una época dorada de las pasarelas, los 90, y de la que han salido modelos de repercusión nacional e internacional como Jorge Zumeta, Elisa Tolosa, Javier Valero, Juan Sánchez, Sandra Hortelano, Carla Alós o Gabriela Palomar. Desde entonces, ha asistido a los vertiginosos cambios de un sector, el de la moda - con un pie en lo creativo y otro en lo empresarial-, que son a la vez reflejo y vanguardia de lo que se producen en la sociedad.

¿En qué momento se produce ese cambio?Yo lo sitúo con la llegada de Kate Moss. En aquel tiempo no nos sentó bien al sector, tengo que decirlo. Pero al final se fue imponiendo y ahora es un mundo muy inclusivo. Solamente en la última edición de la Aragón Fashion Week hubo modelos de tallas XL, no binarios, con físicos no asimilables a la idea estándar de belleza que se ha venido arrastrando.

¿Ha variado también la forma de desfilar?Ahora es mucho más sobria. La mujer antes se contoneaba, era mucho más sexy, las supermodelos posaban como leonas. Pero todo eso ha ido fuera. Ahora ya no se cosifica tanto. En el caso de los hombres es lo mismo. Ahora se trata de no sexualizar, de exponer la ropa y que el modelo pase a un segundo plano. En los 90, la modelo era la estrella, no se miraba la ropa. Ahora se trata de lo contrario. Sigue habiendo ‘tops’, pero no a ese nivel.