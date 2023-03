Vitti Moreno: "A veces soy un poco dramático, pero la esperanza nos distingue como humanos"

La semilla conceptual de la colección que hizo ganador a Vitti Moreno en el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Aragón tiene mucho de existencialista. En ‘Future Distorsion’ se planteaba toda esa distancia que a menudo se produce entre cómo se dibuja el futuro y lo que finalmente resulta. Partía de su propia experiencia: "El salto que va entre las expectativas y la realidad". Ahora mismo, esa realidad es muy favorable para este zaragozano al que la victoria del pasado 17 de marzo le sitúa como una de las grandes esperanzas blancas de la moda aragonesa.

Cuando a Vitti se le invita a soñar con lo mejor que le podría pasar, lo hace imaginándose con marca propia y con un éxito que ahora valora en la medida en que le permitiera "vivir de ello".

A sus 26 años, tras graduarse en la escuela de moda Hacer Creativo, ya conoce lo azaroso de la vida: "Nadie nos había preparado para una pandemia", recuerda. "El futuro siempre es incierto, pero si bien reconozco que soy un poco dramático, creo que la esperanza es lo que nos distingue como humanos. Soy muy optimista, aunque parezca que voy hacia un futuro distópico, al final siempre lo llevo todo hacia una utopía".

Ese espíritu es el que trasladó a la colección que presentó a concurso. Muy coherente en tejidos, texturas, volúmenes y paleta cromática, para hombre (de acuerdo a las reglas del certamen), pero con vocación en realidad unisex. "La moda masculina está menos explotada, hay más posibilidades para la innovación, pero a estas alturas el límite entre masculino y femenino está muy difuso", sostiene. "Hay diferencias, las más evidentes están en el patronaje, pero apurando hablaría más del entalle. Dentro de cada género todo depende del cuerpo: por ejemplo, en una mujer con pecho harán falta pinzas...". Estilísticamente, Vitti Moreno se sitúa en la senda del ‘street wear’, con una obsesión en particular: los volúmenes ("soy un enfermo"). En este sentido, ‘Future Distorsion’ le ha servido de enorme campo para la experimentación creativa y técnica. "He dado salida a una base de patrones que voy a poder ir transformando y con los que voy a poder ir jugando. La colección es a la vez fruto de obsesiones anteriores y una semilla para el futuro".

Moreno defiende el valor creativo y todo el trabajo detrás de la moda técnica, deportiva y/o urbana: "Muchas de estas prendas de uso diario pueden ser incluso más complicadas de patronar que un vestido de noche".

De ejemplo, Moreno pone una prenda acolchada, de las más llamativas de la colección: "Me llevó un trabajo ingente", explica el diseñador, que llega a hablar de "alto ‘street wear’" porque "quizá la alta costura no tenga por qué ser solo lo que determine la Cámara Sindical de París". Añade además que, a su juicio, "la moda urbana y los tejidos técnicos son ahora mismo una puerta hacia el futuro".

La vocación le llegó pronto. Se recuerda de muy niño pintando y vistiendo a muñecas. Y dibujando. Dibujando a todas horas. Hoy en día sigue. Pero además le encanta bailar y es un enamorado de las artes.

Se define como "muy reflexivo". "Creo que en exceso", llega a decir. Algo a lo que da rienda suelta la propia naturaleza de su labor diaria: "Cuando estoy trabajando hay una parte de concentración -el momento en que estoy calculando los patrones, pero el resto de mi tarea es manual y entonces mi cabeza puede hacer mil cosas a la vez: escucho muchos podcasts, me interesan la cultura, el cine, la política... Me gusta estar pendiente de las cosas que suceden, soy una mente curiosa". Algo que, dice, le sirve también para estar atento a los "cambios sociales". "Quizá hace unos años no era conscientes de cosas que ahora sí, como la racialización, la gordofobia o el ‘body positive’". "Me gustaría mejorar la sociedad a través de mi trabajo. Y ahí es donde está ese mensaje de esperanza que me gusta, en pensar en un futuro mejor".