Jorge Usón, tras la muerte de Laura Gómez-Lacueva: "Nos deja una actriz de compromiso, pureza y verdad"

La noticia de la muerte de la actriz Laura Gómez-Lacueva ha sembrado de dolor el mundo de la cultura aragonesa. Sus excompañeros se hallan sumidos en un dolor insondable.

"Nos deja una actriz que se hallaba en un momento profesional maravilloso, con un legado de compromiso con la pureza y la verdad a la altura de la vida que llevó. Esperamos honrarlo con amor, mucho amor", ha señalado a HERALDO el actor Jorge Usón, con quien compartió películas como 'Los futbolísimos', de Miguel Ángel Lamata, y proyectos teatrales.

La cineasta Paula Ortiz, que contó con Gómez-Lacueva en su ópera prima 'De ventana a la mía', no cabe en su sorpresa y dolor. "No me lo puedo creer. Era maravillosa. Laura conseguía dentro y fuera del escenario y la pantalla atravesarnos desde la risa al llanto con esa manera sutil y profunda de los grandes", ha indicado.

El actor Jorge Asín, con quien compartió miles de horas de grabación en los diferentes capítulos de 'Oregón TV', ha aseverado: "Laura era una de las mejores actrices de este país y una de las mejores personas que he conocido".

Marisol Aznar, otra integrante ilustre del espacio humorístico televisivo resume así la figura de su amiga y compañera: "Ella era la bondad, la risa, el humor y la amistad. Es uno de los mejores regalos que me ha dado la vida y doy gracias por haber compartido mi vida con ella tantos años".

Luisa Gavasa ha recibido la triste noticia en Valencia, desde donde le ha dedicado estas cariñosas palabras: "Laura, nuestra Laurita, se nos ha ido y nos ha dejado sumidos en una tristeza tremenda a todo Aragón y a todas las personas que han trabajado con ella. Era una gran persona, una maravillosa actriz y una extraordinaria compañera. Tuve la suerte de hacer con ella cine y televisión, de entregar y recibir premios juntas, y de reírnos mucho juntas. Es un día muy triste. Espero que esté en la luz porque ella lo iluminaba todo".

El realizador Germán Roda reclutó a Laura Gómez-Lacueva para todas sus películas y documentales. Su relación se remonta al instituto. "Coincidí con Laura en Tercero de BUP en el Miguel Servet. Éramos dos chavales que no sabíamos lo que hacer en la vida, aunque nos atraía el mundo audiovisual. Nos reencontramos en mi primera película, 'El encamado' (2012). Desde entonces conté con ella en cada nuevo título. Tenía que estar. Nos unió mucho. Era una actriz que venía al rodaje con todo aprendido y que hacía reír a todo el equipo. Nuestra última colaboración fue en 'Marcelino, el mejor payaso del mundo' (2019). Me quedo con la imagen de Laura haciéndonos reír a todos", ha relatado muy compungido.

Víctor López Carbajales, que creó la compañía teatral La Extinta Poética con Gómez-Lacueva y con los Premios Nacionales de Teatro Eusebio Calonge y Paco de La Zaranda, ha afirmado: "Laura era una persona maravillosa, más allá de ser una actriz increíble. Estaba en el mejor momento de su vida, trabajando tanto en la televisión como en el cine. Tenía un corazón increíble, su honestidad era tremenda". El exgerente del Teatro Principal de Zaragoza profundiza en la faceta escénica de la fallecida: "Sus orígenes están en el teatro, desde que salió de la Escuela Municipal. Y pese a su popularidad en otros ámbitos, siempre estuvo unida a su querido teatro".

El cineasta Miguel Ángel Lamata dirigió a Gómez-Lacueva en la película 'Los futbolísimos' (2018). "Nos conocimos desde la escena del teatro universitario, estábamos en la misma trinchera. Entonces ya era así, luminosa, siempre con la sonrisa puesta, con una actitud positiva ante la vida que ha mantenido hasta los últimos momentos", señala. Y completa: "Fue un privilegio que participara en mi película, nos apetecía hacer por fin algo juntos. Incluso habíamos hablado medio en serio medio en broma de hacer una serie en la que ella fuera un fantasma parapsicólogo porque le encantaba el terror, no solo la comedia. Actualmente estaba en una época de cosecha de lo que había sembrado. Recordaré siempre su positivismo, su talento, su luz inagotable".

Por su parte, Luis Alegre, ha sintetizado sus sentimientos en una frase: "Laura era un ser completamente adorable y una actriz única".