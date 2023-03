Luis Roca: “Con 14 años leí un libro sobre Buñuel y supe que me dedicaría al cine”

Este viernes llega a los cines su documental ‘Benito Pérez Buñuel’. ¿Qué hay detrás de un proyecto así?

Levantar este documental ha sido una empresa titánica. Es una película producida desde Las Palmas de Gran Canaria, un lugar que, aunque recibe muchos rodajes, en cuanto a producción cinematográfica propia está muy por detrás de la media de España. Pero el esfuerzo y los malabarismos han valido la pena.

¿Qué le motivó a unir las figuras de Benito Pérez Galdós y Luis Buñuel?

La idea inicial era unir los pensamientos y los legados de Galdós y Buñuel, dos figuras en la cultura universal. La tesis de la película es que los dos siguen la misma línea de la gran cultura española que se remonta a Cervantes, continúa en el Barroco y sigue con Velázquez y Goya, pasando por Galdós y Buñuel hasta nuestros días. Mi objetivo ha sido traer su mensaje y actualizarlo para las nuevas generaciones. Buñuel es un nombre incontestable en todo el mundo. En mi opinión está entre los cinco mejores cineastas de la historia. En cambio, Galdós es reconocido en el mundo hispanohablante, pero no tanto a nivel global.

Explica en el filme que su pasión por el cine nació por un libro sobre Buñuel.

Mi abuelo, Rafael Roca, tenía una biblioteca muy importante. Se dedicaba a la edición de libros. En la época franquista era un comunista furibundo y contaba con muchos libros soviéticos, que estaban prohibidos en España. Había muchos de cine, entre ellos la primera biografía de Luis Buñuel que se publicó, de Francisco Aranda. Con 14 años cogí ese libro y lo leí. Dos años después, en el instituto el profesor de Historia nos encargó un trabajo sobre un personaje relevante del siglo XX español. Elegí a Luis Buñuel por ese libro. Gracias a que tuve que profundizar en la figura del calandino, decidí que dedicaría mi vida al cine y fui a estudiar Imagen y Sonido a Madrid. Buñuel fue mi impulso y todavía es mi cineasta de cabecera. Es un personaje inabarcable.

El amor por Galdós le viene de su madre, Yolanda Arencibia, gran experta en la materia.

Mi madre ganó hace dos años el Premio Comillas por el libro ‘Galdós, una biografía’. Un galardón que ha significado su reconocimiento definitivo en el mundo galdosiano a nivel internacional. Esa obra es fruto de 40 años de trabajo. En nuestra casa Galdós era un personaje familiar, un fantasma que se paseaba por las estancias. Era un tema recurrente. Esa cercanía con el personaje me hizo leerlo en la adolescencia. Comencé por ‘Tristana’, seguí con ‘Fortunata y Jacinta’… Ahora, con la película, me propuse leerlo cronológicamente en una edición que editó mi madre en 2007 con las obras completas de Galdós. Son 27 tomos que ocupan dos estanterías enteras. Para leer a Galdós necesitas toda una vida. El documental no está basado en tópicos o en clichés, sino en la lectura en profundidad de Galdós y de la visualización en profundidad del cine de Buñuel.

Entre todos los elementos que comparten Galdós y Buñuel, ¿cuál destacaría?

Buñuel y Galdós trabajaron toda su vida con una humanidad extraordinaria, pusieron su trabajo al servicio de mejorar el mundo en el que habitaban y se mojaron, pagando incluso consecuencias como el exilio en el caso de Buñuel. Fueron un faro, una luz, unos humanistas que hay que poner en valor.

Buñuel llegó a decir: “La de Galdós es la única referencia que yo reconocería, así en general”.

Buñuel siempre tuvo a gala su admiración por Galdós. Era capaz de leerlo con una interpretación profunda y amplia. No se limitaba a las tramas que cuenta, como hizo en ‘Tristana’ y ‘Nazarín’, sino que fue a la esencia.

En el documental vuelve sobre los pasos de Buñuel en Calanda y México. ¿Qué sintió al desembarcar en la localidad turolense?

Me emociono al recordarlo. Calanda era algo mágico para mí. La primera vez que llegas es muy especial. Todo el pueblo, desde el Ayuntamiento hasta la gente, se volcó con la película. Íbamos a rodar en la Semana Santa de 2020 pero la covid lo pospuso hasta un año después. Pese a que todavía existían restricciones por la pandemia, los calandinos estuvieron muy cariñosos y participativos. En Calanda descubrimos que existe una calle de Pérez Galdós. Es una circunstancia muy significativa.

¿Y en México?

Ahí encontramos muchos puntos de unión entre Galdós y Buñuel. En el exilio mexicano Galdós fue muy reivindicado, toda una referencia. Veían en Galdós la España con la que se identificaban. Lo dijo Buñuel, pero también Cernuda. La España de Galdós, la diversa y plural, era su España, y no la de los vencedores de la Guerra Civil.