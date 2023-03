Gerardo Herrero: "Faltan productores que digan a los directores que les sobra metraje"

El director y productor Gerardo Herrero (Madrid, 1953) visita hoy la capital aragonesa para presentar el filme ‘Bajo terapia’ y participar en un coloquio en los cines Palafox. El último largometraje del cineasta madrileño, recientemente galardonado con el premio especial del jurado en el Festival de Málaga, es una adaptación de la obra teatral homónima de Matías del Federico.

¿Qué le empujó a adaptar al cine esta obra de teatro?

Fue un flechazo de personajes, de historia y de trama. El proyecto me ilusionó desde el principio, luché mucho para hacerlo y conseguir sacarlo adelante. Ha sido muy complicado porque he tenido que financiarla completamente y ha sido difícil de hacer, pero estoy muy contento del resultado y lo que está pasando con la película.

¿Por qué escogió Pamplona para rodar el largometraje, y en concreto el espacio de arte La Fábrica de Gomas?

Encontrar un espacio como el de La Fábrica de Gomas fue una de las suertes de esta aventura porque, entre otras cosas, es suficientemente amplio y me permitió mover bien la cámara. Tuve la suerte también de encontrar a Fermín Alvira, un pintor que había expuesto en ese lugar y que me cedió unos cuadros que además tienen un sentido dramático en el filme. Por otra parte, pudimos hacer un aislamiento para que todo el sonido fuera perfecto. De hecho no se ha doblado ni una sola palabra. Mantiene el sonido directo y se entienden perfectamente todos los diálogos. Y eso que hablan muchísimo.

¿Admitir que se va a terapia, al psicólogo o al psiquiatra, es todavía un tabú?

Creo que está cambiando para bien. Tengo un amigo francés que una vez me dijo que Freud no había cruzado los Pirineos. Y eso era verdad antes. Ahora, muchas más personas van a terapia y no piensan que sea porque estén enfermas, sino porque lo necesitan para conocerse a sí mismas, para sacar las cosas que esconde el inconsciente y para ser capaces de ayudarse a sí mismas. Es algo que sobrevuela en ‘Bajo terapia’, donde se habla de la educación de los hijos, de celos, engaños, sexo o del poder de la mujer. Eso es parte de lo que me interesó de la trama y los personajes de la obra.

En ella, como espectadores, nos reconocemos, o atisbamos algunos de nuestros defectos en unos personajes que dicen las verdades del barquero…

Esa es la idea. Creo que es un poco lo que atrae a la gente a la película. Las cosas que se tratan al estar dentro de un trabajo de terapia son mucho más fuertes que si se abordaran fuera de ella. Se pueden decir muchas más verdades y se puede ser mucho más agresivo.

Uno de los grandes aciertos de ‘Bajo terapia’ es su reparto...

Alexandra Jiménez, Fele Martínez, Malena Alterio, Juan Carlos Vellido, Eva Ugarte y Antonio Pagudo eran vitales en la película. He conseguido unos actores que se han entregado por completo. Fele Martínez y Juan Carlos Vellido ya formaron parte del elenco de la obra teatral.

Todos ellos se manejan con soltura tanto en la comedia como en el drama. ¿Fue algo que tuvo en cuenta a la hora de escogerlos?

Es lo que quería. Actores capaces de tener sentido del humor y de saber jugar a veces con la comedia y a veces con el drama. ‘Bajo terapia’ ni es una comedia sola ni es un drama solo. Tiene las dos cosas. Y ellos lo saben hacer. Además, son actores que se aprendieron el texto perfectamente. Y no solo eso. Para mí, lo más importante era que supieran escuchar. Eso también está muy presente en el largometraje.

Una película de menos de dos horas es una rareza actualmente… ¿Por qué duran ahora tanto las películas?

Yo también me lo pregunto. A muchas películas les sobra metraje. Faltan productores que sepan decirle a los directores que hay ciertas filmes que no pueden durar tanto porque que se hacen muy pesados.