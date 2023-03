La locura por Louis Tomlinson llega a los cines de Zaragoza

La temática musical tiene cada vez un hueco más grande en las salas de cine. Si hace dos meses fue el turno de Billie Eilish y de la banda coreana BTS, este miércoles 22 de marzo será el turno de otro fenómeno de masas, Louis Tomlinson, excomponente de One Direction.

Los cines Aragonia (20.00) y Palafox (20.30) de Zaragoza se apuntan al estreno mundial del documental 'All those voices', un filme que encapsula la multitudinaria gira mundial que el británico realizó el año pasado, además de compartir reflexiones sobre todo lo vivido. "La película ofrece al público una mirada íntima y descarnada sobre la vida y la carrera de Louis Tomlinson. Con imágenes caseras inéditas y acceso a los bastidores de la gira. Es un testimonio único de lo que significa ser músico en un mundo tan vertiginoso como el actual", explica la productora. Las proyecciones también se realizarán este sábado y domingo en los mismos recintos.

Tomlinson le ha dedicado muchos esfuerzos a este documental en el que se ha volcado y, según revela, "refleja los altibajos" que ha sufrido el artista a lo largo de su carrera.

El británico se sincera y habla de su etapa con One Direction y sobre su evolución personal y profesional: "Siempre había tenido en mi mente que sería genial si no fuéramos solo la banda de chicos estándar a la que solo le dan canciones y las cantan. Tal vez deberíamos estar escribiendo nuestras propias canciones. Una vez que sentí que las cosas funcionaban y pude ver que captábamos la atención de la gente, me di cuenta de que podríamos tomar algunas de nuestras propias decisiones", explica.

Y profundiza más: "De repente, volví a sentir que tenía el control. Los primeros dos años y medio, sentí que no tenía el control de mí mismo o que ciertamente no tenía influencia en la banda. Cuando pienso en lo orgulloso que estoy de One Direction, pienso en nosotros como colectivo. Cuando pienso en lo que me enorgullece más como individuo en esa banda, definitivamente es tener la mayor cantidad de créditos de escritura de canciones. Eso me hace sentir importante para la banda, y eso es todo lo que siempre quise cuando era un muchacho".

Un éxito que le ha sonreído también en su etapa en solitario, en la que ha logrado prolongar su estatus como estrella y como fenómeno de fans en varios continentes. Este otoño actuará en España en Bilbao (1 de octubre), Madrid (5 de octubre) y Barcelona (6 de octubre).