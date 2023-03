Una representación de ‘El Libro de la Selva’ magistral y emocional llena dos días el auditorio La Colina de Sabiñánigo

Los musicales de la Gran Vía de Madrid no tienen nada que envidiar al espectáculo que ha ofrecido el colegio Santa Ana de Sabiñánigo este jueves y viernes por la tarde en el auditorio La Colina de esta localidad. Un musical adaptado que han representado 167 niños y niñas de este centro escolar, dirigidos por 19 profesores y con la colaboración de la asociación musical Sul-Tasto y sus 20 músicos, que en directo han interpretado y cantado las piezas musicales de esta entrañable historia.

Este musical es el trabajo final del proyecto de educación emocional que se ha desarrollado desde el mes de septiembre. El objetivo es potenciar la inclusión social y el crecimiento individual del alumnado, fomentando el respeto, la autoestima, la consideración hacia el trabajo de los demás y desarrollando la creatividad, la sensibilidad y la tolerancia, así como la participación y el interés por las tareas colectivas.

Mowgli, Baloo, Bagheera, Shere Khan, Akela o Kaa son algunos de los personajes que los alumnos interpretaron a la perfección. Acompañados de los lobos, elefantes, las plantas, monos, serpientes y buitres. Respecto a las canciones, con adaptación musical de Luis Utrillas y María Alcaide, para la asociación musical Sul Tasto, interpretaron los ‘Ritmos de la selva’, la ‘marcha de los elefantes’, ‘Lo más vital’, ‘Quiero ser como tú’, ‘Bola de cristal’ y ‘Friends’.

Todo esto aderezado con coreografías y puestas en escena interpretadas con gran profesionalidad y entusiasmo por parte de los alumnos y alumnas, portando un vestuario y maquillaje digno de cualquier gran espectáculo profesional.

“El estreno ha superado todas las expectativas”, señalaba la directora del colegio Santa Ana de Sabiñánigo María Pilar Elboj. Y es que los dos únicos días que se ha representado este musical, este jueves y viernes por la tarde, se ha colgado el cartel de completo en el auditorio La Colina de Sabiñánigo. No han faltado autoridades locales, familias, amigos, ex alumnos del centro escolar y vecinos de la capital serrablesa.

“Sabíamos que nuestro alumnado es capaz de todo, de superar cualquier reto, pero han dado todo lo mejor en el baile y la interpretación, y las familias se han esforzado en los disfraces”, añadía la directora. En este proyecto, que comenzó en septiembre y este musical es el colofón, participa todo el colegio, “y además de trabajar aspectos tan importantes como la educación emocional y la convivencia también se trabaja el sentido de pertenecer a un grupo”.

Este no es el primer reto al que se enfrentan, es el tercero, ya que anteriormente han puesto en escena ‘El Rey León’ y ¿La vuelta al mundo en 80 días’. Aunque hubo una cuarta representación, ‘El Mago de Oz’, que tras prepararlo y estar todo dispuesto para el estreno, tuvo que suspenderse en 2020 porque se decretó el Estado de Alarma. Por ello, este curso “teníamos muchas ganas de volver a hacer esta representación y regresar al auditorio, es un orgullo”. Los niños y niñas se han visto muy emocionados, encantados y participativos, “llama la atención la concentración que tienen, ya que le dan importancia y solemnidad al momento, y por supuesto están muy contentos de que les vengan a ver”, asegura la directora. Igualmente, la música en directo “es un lujo y el musical no tendría este toque si no lo tuviera ya que enriquece mucho el espectáculo”. Ya se piensa en el próximo curso, con proyectos “muy chulos” en los que ya están pensando.