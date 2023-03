Tal día como hoy: Carlos Saura, doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza

El director oscense Carlos Saura falleció el pasado 10 de febrero, tan solo un día antes de recibir el Goya de Honor a toda una carrera envidiablemente prolífica que ha dado al cine español películas tan fundamentales como 'La Caza', 'La prima Angélica' o 'Cría cuervos'.

No significa esto, ni mucho menos, que el realizador aragonés no recibiera multitud de premios y reconocimientos en vida. Por nombrar algunos, el Oso de Oro del Festival de Berlín por 'Deprisa, deprisa', además de dos de Plata; nominado a los Óscar por 'Carmen', Concha de Oro Honorífica en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o, profeta en su tierra, el Premio Ciudad de Huesca del Festival de Cine Internacional, o la Medalla Santa Isabel de la DPZ. La lista es, como su obra, prácticamente inabarcable.

La Universidad de Zaragoza no quiso quedarse atrás y le invistió en 1994 doctor honoris causa. HERALDO lo contó así en sus páginas, de la mano de la periodista Carmen Puyó:

"Con la solemnidad que el ritual requiere, envuelto en la letra y la música del 'Gaudeamus Igitur' y arropado por el rector, el claustro y sus dos padrinos, los profesores Agustín Sánchez Vidal y Esteban Sarasa, el cineasta Carlos Saura fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza.

El acto [...] siguió el tradicional y emotivo ceremonial y se inició, tras las palabras de rigor, con un discurso pronunciado por el profesor y escritor Sánchez Vidal. Tras sus palabras, Saura ofreció un discurso en el que la brillantez de sus palabras pesó tanto como su espíritu crítico hacia la manipulación que de la imagen se hace hoy".

En su discurso de aceptación, con el título 'La imagen pervertida', Saura no eludió la crítica: "Los expertos en este arte, cuando hablan de sensibilidad e inteligencia, se refieren generalmente a literatos, pintores o músicos. ¡Raramente se acuerdan del cine!. Todavía hoy, terminando nuestro siglo, se piensa que nuestro trabajo está más cerca de la bohemia, de la farándula, del circo y de la aventura.

No sé si parecerá una frivolidad decir que a mi me gusta que no sea fácil clasificarnos, entre otras cosas porque pienso que el cine es un producto compartido en partes iguales por la ciencia, los aventureros, los comerciantes y los artistas. ¡Qué mezcla más extraordinaria!".

Portada de HERALDO de 16 de marzo de 1994, con la investidura de Carlos Saura como doctor honoris causa Archivo Heraldo

Tras la ceremonia, el cineasta concedió a HERALDO unos momentos para contar sus primeras sensaciones a los lectores, en las que demostró una gran dosis de humildad y buen humor: "La verdad es que por mi mente no han pasado ni pensamientos metafísicos ni nada especial. He de confesar que mi única inquietud en todo momento ha sido no equivocarme cuando tuviera que pronunciar frases en latín".