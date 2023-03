Un Brueghel detrás de la puerta

Llevaba más de un siglo en la misma casa, colgada tras una puerta y sin que sus dueños supieran que tenía un tesoro. Hablamos de un cuadro de Pieter Brueghe el Joven (1564-1637), 'El abogado del pueblo', un lienzo que tras su incontestable autentificación saldrá a subasta dentro de quince días. Su precio estimado por la parisina la casa Daguerre está entre los 600.000 y los 800.000 euros. Dado su tamaño único y la certeza de su atribución, puede superar la estimación cuando el próximo 28 de marzo suene el último golpe del mazo del subastador en el Hôtel Drouot de París.

Calificado por los expertos como «excepcional» por su valor pictórico y simbólico, la tela pintada a principios del siglo XVII es una mordaz sátira "sobre la primera gran burbuja financiera de la historia", según aseguran sus subastadores. Fechada entre 1615 y 1617, retrata una caótica escena con un puñado de aldeanos que hacen cola en las oficinas de un abogado al que ofrecen regalos como uvas, huevos y aves de corral.

Esta procesión de estrafalarios personajes que quieren agasajar al letrado se interpretó como el pago de impuestos. Pero ahora sabemos que los campesinos consultan a un abogado que monetiza, y cómo, sus conocimientos y sus servicios. Lo corroboran los muchos documentos plegados y amarrados, con bolsas etiquetadas en estantes. Un método de archivos de documentos procesales usado durante siglos.

Hay varias versiones del cuadro en museos como el Louvre, bajo los títulos de 'Campesinos en la casa de un abogado' o 'El pago del diezmo. Hay más versiones en el museo de Historia Alemana de Berlín, en el de Bellas Artes de Amberes o en el Bonnefantenmuseum de la ciudad neerlandesa de Maastricht.

El más grande

Desde 1900 el cuadro ha estado en poder de la misma familia que lo tenía colgado en su salón tras una puerta. En octubre pasado se inventarió el patrimonio familiar y se constató que era obra del gran artista flamenco. Con 112 centímetros de alto y 184 de ancho, es la obra de mayor tamaño del joven Brueghel de la que se tiene noticia.

No se ha desvelado, de momento, la identidad de los propietarios del cuadro, que llegaron a sospechar que era un Brueghel, "pero no estaban seguros". Lo cuanta así en la revista 'The Art Newspaper' Malo de Lussac, subastador de la casa Daguerre y descubridor de la valiosa tela.

En noviembre la pieza se presentó los autentificadores parisinos Cabinet Turquin. Tanto el fundador de la fima Éric Turquin como el experto en arte Stéphane Pinta reconocieron la maestría de Brueghel y su autoría. El cuadro viajó luego a Alemania, donde el especialista en Brueghel Klaus Ertz confirmó también la autoría.

Nacido en Bruselas, Pieter Brueghel el Joven fue el hijo mayor del pintor renacentista Pieter Bruegel el Viejo. Su hermano menor, Jan Brueghel el Joven, también fue pintor. El joven Pieter pintó paisajes, temas religiosos, incluidas varias representaciones del infierno, escenas de aldeas y flores. Fue también un prolífico copista de las obras más populares de su padre. Sus copias de 'Paisaje invernal con patinadores y trampa para pájaros' (1565), de las que una decena están firmadas y cuatro datadas, son un buen ejemplo.