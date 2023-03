¿Estatuillas muy repartidas entre películas que podrían ser mejores?

Nunca me he atrevido a anunciar qué película iba a ser la ganadora de un festival o de una fiesta como la de los Óscar. No por miedo a equivocarme, sino porque es harto improbable acertar. Con todo, más que en otras ediciones, este año tengo el pálpito de que las estatuillas van a estar muy repartidas.

De momento, la gran sorpresa la brinda ‘Todo a la vez en todas partes’, un filme a medio camino entre el futuro inmediato y el presente más real, que sigue siendo un desconocido para buena parte del público pero que puede lograr el mismo efecto que en 2020 consiguió ‘Parásitos’: se impuso a otros grandes títulos y directores. Su éxito significaría el arrinconamiento de ‘Los Fabelman’, de Spielberg, la mejor y más sólida propuesta de este año, pese a que, siguiendo la tónica actual respecto a los tiempos, le sobran buena parte de sus primeros cuarenta minutos. En cualquier caso, poco tratándose de Spielberg.

Respecto a las otras ocho producciones que aspiran a la estatuilla más importante, no entro a considerar ‘Avatar’ ni ‘Top Gun: Maverick’ por razones obvias: son un gran espectáculo, pero no poseen lo mejor de la esencia del cine, una historia buena de verdad, contundente, sólida, novedosa. Por su parte, ‘Sin novedad en el frente’, que todo apunta a que se llevará el premio al mejor filme en lengua no inglesa -arrebatándoselo a la estupenda ‘The Quiet Girl’-, llega lastrada por tanto cine bélico hecho con mucho talento -sigue siendo imposible olvidar ‘Senderos de gloria’-.

De las restantes, a ‘El triángulo de la tristeza’, divertida a ratos, le sobran muchos minutos por delante y por detrás; de ‘Almas en pena de Inisherin’ sigo sin entender su éxito; de ‘Tar’, me sobra mucho, excepto Cate Blanchett; de ‘Elvis’ me quedo con su protagonista, y de ‘Ellas hablan’ me gusta el enorme talento de sus actrices.