Come, Ede y Rosario La Tremendita, en la edición primaveral de Bombo y Platillo

Eduardo Pérez Bona, fundador y promotor de ciclo de conciertos selectos Bombo y Platillo, anunció hace algunos días la presencia inminente de los estadounidenses Come en su programación, una de las noticias más destacadas del universo ‘indie’ en Aragón del presente año. Este jueves 9 de marzo se ha desvelado el cartel completo de la tanda primaveral, que también incluye a Rosario la Tremendita, el popular dúo Hidrogenesse, la islandesa JFDR o Ede.

Tras doce años de trayectoria y más de 300 conciertos presentados, Bombo y Platillo se ha consolidado como alternativa de éxito en su categoría, a escala en lo referente a número de espectadores y siempre a gran altura en cuanto a calidad y diversidad musical. Se trata de una propuesta que no persigue las luces de neón, sino que opta más bien por una aproximación artesana a la promoción musical. El primer concierto de esta tanda será con Rosario la Tremendita el 7 de mayo y el último, el 11 de junio con Ede. Siempre en domingo y con precios populares, respondiendo al espíritu de la iniciativa.

Con Rosario La Tremendita, instrumentista y renovadora del cante jondo, se alza el telón el 7 de mayo. Una semana más tarde llega el turno de dos veteranos de la escena, los catalanes Hidrogenesse; el culto por la elegancia y el absurdo presiden sus canciones, tan bailables como paladeables en una clave más serena. El domingo 21 llegará la islandesa JFDR, presente en el escenario de la plaza del Justicia durante las Fiestas del Pilar de 2018, en un cartel compartido entonces con Alexis Taylor y la banda aragonesa Lux Naturans. Aterriza en clave electrónica

Come y Ede

Cuando se habla de grupo de culto es conveniente afinar el tiro, pero con Come no hay error posible. El último disco de estudio de la banda de Chris Brokaw y Thalia Zedek salió hace un cuarto de siglo, en 1998; en la gira que les trae a Europa esta primavera defenderán los temas de ‘Don't ask don't tell’, reeditado en 2021. Actúan en Zaragoza el 4 de junio. El cierre del ciclo primaveral llega con la madrileña Ede, a quien Eduardo Pérez Bona califica de talento increíble. Vive un momento álgido de popularidad gracias al eco de su disco debut, ‘Lucero’.

Los conciertos comenzarán a las 19.30. Las entradas se pueden conseguir en Entradium a 12 euros, que serán 15 en taquilla. Hay un abono de 45 euros para los 5 conciertos, entradas bonificadas para desempleados y gratuitas (un número limitado, en taquilla) para menores de 25 años.