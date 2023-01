Retina regresa a Zaragoza en primavera con seis películas con música en vivo como plato fuerte

El Festival de Cine y Música Retina retorna a Zaragoza del 15 al 26 de marzo en su sexta edición con una programación que incorpora como novedades una sección de debate llamada Foro y otra, titulada Doc, dedicada al documental musical.

El festival ha sido presentado este jueves en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde el director de la promotora Born! Music, Eduardo Pérez, detalló un menú que incluye seis películas con música en directo, la sección principal de un festival que, según la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, supone una "maravillosa mezcla" de música y cine y que ya está consolidado, incluso a nivel nacional, a pesar de su corta vida.

El festival, tras la pandemia de la covid, regresa a la primera mitad del año como se realizaba en sus primeras ediciones, permitiendo así que el calendario de festivales audiovisuales de la ciudad esté mejor estructurado a lo largo del año.

Santo y seña del proyecto, la sección en la que se proyectan películas con música en directo, se basa en el desarrollo de una nueva banda sonora para las películas seleccionadas por parte de diferentes músicos.

NOTICIAS RELACIONADAS Lluvia de estrenos en las salas de cine aragonesas

Este apartado se abrirá el 17 de marzo en el Caixaforum con los madrileños Club del Río, que pondrán música a ‘Nomadland’ (Chloé Zhao, 2020), mientras que el día 18 el catalán The New Raemon hará lo propio con ‘The last picture show’ (Peter Bogdanovich, 1971), dos cintas que muestran una visión de la América contemporánea muy diferente pero complementaria.

En la segunda semana del festival, ya en el Teatro del Mercado entre el 23 y el 26 de marzo, el bilbaíno Zabala pondrá música en directo a ‘My mexican bretzel’ (Nuria Giménez, 2019), una película grabada originalmente sin sonido; los valencianos Materia reinventarán la música de ‘Cabeza borradora’ (David Lynch, 1977); los navarros Kokoshca harán frente a ‘No es país para viejos’ (Hermanos Coen, 2007), y el segoviano Santi Campos pondrá nueva música a ‘Gattaca’ (Andrew Niccol, 1997).

Documentales musicales

Con sede en la Filmoteca de Zaragoza, la sección Doc estará dedicada al documental musical, un género que ha eclosionado con fuerza en las últimas décadas.

Dentro de esta sección se ha programado el 15 de marzo ‘American Utopia’ (2020, Spike Lee), grabación en directo del musical homónimo de David Byrne; el 16 de marzo ‘The punk singer’ (2013, Sini Anderson), documental dedicado a la figura de Kathleen Hanna, uno de los íconos del movimiento feminista ‘punk riot grrrl’, y el 22 de marzo ‘Ennio, el maestro’ (2021, Giuseppe Tornatore), que repasa la trayectoria del compositor recientemente fallecido Ennio Morricone.

La sección Foro, que tendrá su sede en el Museo Pablo Serrano, será un espacio de encuentro y debate dedicado a reflexionar sobre la importancia del ámbito sonoro en la producción audiovisual y cuyas charlas se anunciarán próximamente.

Las entradas para las películas con música en directo podrán adquirirse en la web festivalretina.com. Tendrán un coste de 12 euros en el caso de los eventos programados en Teatro del Mercado, 6 euros en los que acogerá el Caixaforum. El acceso a los eventos de las secciones Foro y Doc es gratuito.