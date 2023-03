Isabel Marco: "La industria sigue presentando las creaciones de mujeres como productos para mujeres"

¿Ser mujer le ha supuesto algún tipo de obstáculo en su carrera musical?

Ser mujer está visto que siempre es un obstáculo en cualquier carrera que se emprenda, la musical no iba a ser diferente. Siempre he tenido que escucharme los típicos cometarios machistas que aluden a que estoy en el escenario porque alguien me ha puesto allí, al igual que la ropa que llevo. Del mismo modo siempre me preguntan si las canciones y la letra las hago yo poniendo cara de sorpresa como si eso fuese algo de otro planeta. Además está la constante evaluación, si estás encima de un escenario te van a mirar con lupa a ver si lo haces bien o no. Otro cantar sería la dificultad para entrar en festivales que se conforman con “cubrir el cupo de mujeres” o los que directamente no cuentan con formaciones femeninas. Así que sí, hay obstáculos e, inevitablemente, te los encuentras.

¿Conserva la industria de la música tics machistas? ¿Queda camino por recorrer en ese sentido?

Sí, todavía queda mucho camino por recorrer. Creo que uno de los factores principales es la visibilidad de la mujer creadora y músico también. La industria sigue, en general, presentando las creaciones de mujeres como productos para mujeres, ahí hay un grave error y una traba para que cualquier público pueda sentirse identificado con lo que una mujer puede llegar a contar en una canción. Por otro lado existen muchas costumbres que, al igual que los micromachismos en la sociedad, se huelen en la industria musical: aspecto físico, timbre de voz, tocar un instrumento…

¿Cómo contempla la eclosión de una generación de artistas aragonesas como usted misma y Elem, Begut, Erin Memento, Vicky Lafuente…?

Creo que es muy positivo, creo que en la música aragonesa existe una gran eclosión de música creada por mujeres que se está moviendo y se está haciendo muy fuerte y potente. Es fundamental que se dé visibilidad a estas creaciones porque se están haciendo trabajos muy buenos. También es muy importante que no se nos presente como artistas rivales intentando ocupar el único espacio que existe para una formación con mujer al frente; si se deja más espacio a la mujer en la escena esa sensación también disminuiría; no es la primera vez que me escucho: ¿Por qué está ella ahí? ¡Deberías estar tú! - esa no es la cuestión, la cuestión es que es genial que cada vez haya más mujeres que se emprendan a crear, pero necesitamos que no se nos considere un cupo por cubrir. Necesitamos que se nos tenga en cuenta por el trabajo realizado.

¿Ha habido algún referente musical femenino que le haya inspirado?

A mi me inspiran mujeres como Patti Smith, Janis Joplin, Dolores O’Riordan (The Cranberries), Sinéad O’Connor, Hayley Williams (Paramore)…

¿Cree que las nuevas generaciones son cada vez más directas y sinceras cuando desean verter sentimientos, recuerdos, vivencias o emociones, como por ejemplo el último disco de Zahara?

Creo que estamos en un momento en el que se valora el poder expresar lo que se siente; los sentimientos son individuales, pero con ellos empatizas muy bien con otras personas porque solemos tener vivencias similares y, si se trata de vivencias en las que hay un sentimiento fuerte, se conecta de una manera más visceral porque te sientes comprendida de algún modo; creo que ahí está la magia.

¿Qué opina de las críticas que indican que en ocasiones las canciones del reguetón cosifican a la mujer?

No puedo hablar mucho de reggaeton porque no me gusta, entonces no puedo decir más que generalidades. Lo que sí es cierto es que en las letras que he podido escuchar sí hay una fuerte cosificación de la mujer, excepto si estas se componen por mujeres. En todos los estilos musicales hay letras machistas, pero sí es cierto que en el reggaeton parece que se usa mucho el contenido sexual casi explícito en el que la mujer se toma y se deja y eso se refleja igualmente en los videoclips y en la forma de bailar.