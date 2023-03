Eva McBel: "Ojalá las mujeres podamos funcionar en la misma mediocridad en la que los hombres llevan años existiendo"

¿Ser mujer le ha supuesto algún tipo de obstáculo en su carrera musical?

La industria musical no es una burbuja ajena al funcionamiento de la sociedad, es más, es uno de los sectores laborales con los que menos presencia de trabajadoras cuenta. Esto no es por falta de capacidad, sino por falta de oportunidad. A menudo me encuentro con comentarios en entrevistas donde ponen el foco en “Cuesta mucho encontrar a mujeres con proyectos fuertes”, este tipo de comentarios me parecen irrisorios. Somos nosotras, en femenino, quienes tenemos que superar la excepcionalidad en nuestro trabajo para ser valoradas. Ojalá las mujeres podamos conquistar y funcionar en la misma mediocridad en la que los hombres llevan años existiendo.

¿Conserva la industria de la música tics machistas? ¿Queda camino por recorrer en ese sentido?

El uso de las palabras me parece determinante y un claro retrato de la sociedad. La simple enunciación de esta pregunta al catalogar como tics machistas comportamientos que perpetúan la opresión hacia las mujeres y que impiden o amedrentan su libre actuación es ya en sí uno de estos ejemplos de tics”que siguen vigentes a día de hoy.

¿Cómo contempla la eclosión de una generación de artistas aragonesas como usted misma y Elem, Begut, Erin Memento, Vicky Lafuente...?

Me parece muy importante la presencia de artistas diversas que nutran e impulsen la cultura en Aragón. Es necesario que se ponga en valor proyectos nuevos que hagan crecer la escena cultural aragonesa. Para mi una de las cualidades más importantes de la música es la capacidad de crear puentes entre personas muy distintas. La eclosión que estamos viviendo en el panorama musical aragonés es una materialización de esos puentes.

¿Ha habido algún referente musical femenino que le haya inspirado?

Claro, dejo por aquí varias artistas que escucho habitualmente: Florence and the machine, Gabrielle Aplin, Rosalía, Lianne La Havas, Yseult, Mega, Maggie Rogers, Adele, Jorja Smith, Lorde...

¿Cree que las nuevas generaciones son cada vez más directas y sinceras cuando desean verter sentimientos, recuerdos, vivencias o emociones, como por ejemplo el último disco de Zahara?

No se trata de que una generación sea más sincera que otra. El último disco de Zahara trata de los abusos que ha sufrido la artista a lo largo de su carrera. Es muy difícil compartirlo con el mundo cuando todos estos abusos se invisibilizan sistemáticamente. Hace unos años no existían movimientos como el MeToo, ni había tantos debates públicos sobre las situaciones de abuso en la industria. Ahora, gracias a las asambleas y al coraje de las personas que han compartido dichos abusos existe un debate. Pero, sobre todo, se ha conseguido un acompañamiento a las mujeres que sufren comportamientos machistas. Como he dicho anteriormente, la sociedad se ve reflejada en la música que se crea y, actualmente, la sociedad está siendo más tajante con los abusos fuera y dentro de la industria.

¿Qué opina de las críticas que indican que en ocasiones las canciones del reguetón cosifican a la mujer?

No se me ocurre ningún género musical donde esto no suceda. No es un caso aislado del reguetón.