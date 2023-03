Elem: "He sentido alguna vez cierto paternalismo"

¿Ser mujer le ha supuesto algún tipo de obstáculo en su carrera musical?

Por el momento, un obstáculo para ir alcanzando los objetivos a corto plazo que me voy poniendo, tengo la impresión de que no, pero sí he sentido alguna vez cierto paternalismo, he tenido que escuchar algún comentario machista sobre mujeres artistas, y he sentido que se exigen cosas a nivel artístico y en escena que, en los hombres, no parecen necesarias ni importarles. También en los carteles de los festivales, a veces echo de menos más nombres de mujeres, que los hay y con propuestas increíbles.

¿Conserva la industria de la música tics machistas? ¿Queda camino por recorrer en ese sentido?

Claro que queda camino por recorrer. Actualmente, debido a que muchas mujeres llevan muchos años luchando en esta industria, gracias a ellas, las nuevas generaciones tenemos el camino con menos curvas, pero mientras las haya, habrá que seguir.

¿Cómo contempla la eclosión de una generación de artistas aragonesas como usted misma y Eva McBel, Begut, Erin Memento, Vicky Lafuente...?

Admiro mucho todos sus proyectos y ojalá las viera en un montón de carteles y escenarios. Todas las que menciona son mujeres autoras que lideran sus proyectos y se lo curran mucho.

¿Ha habido algún referente musical femenino que le haya inspirado?

Aretha Franklin, Madonna, Zahara, Rozalén… y muchas más, nos han allanado el camino.

¿Cree que las nuevas generaciones son cada vez más directas y sinceras cuando desean verter sentimientos, recuerdos, vivencias o emociones, como por ejemplo el último disco de Zahara?

Considero que estamos ante una generación que, cada vez más, da visibilidad a la importancia que tiene la salud mental. Gracias a personas como Zahara que han contado su historia, pueden ayudar a muchas personas, como a mí, por ejemplo. Creo que si tomamos conciencia de quiénes somos y vamos con honestidad por la vida, se transmite en las canciones y en el arte.

¿Qué opina de las críticas que indican que en ocasiones las canciones del reguetón cosifican a la mujer?

Opino que cualquier canción machista y que cosifique a la mujer me parece mal, independientemente del género musical, porque si nos ponemos a analizar canciones y, sobre todo, miramos al pasado, vemos que no solo pasa en el reguetón, ni mucho menos. En muchas canciones que nos enseñaron de pequeñas hay muchas barbaridades. "Don Federico mató a su mujer para casarse con una costurera”, “Así planchaba, así, así”, “Las niñas bonitas no pagan dinero”…