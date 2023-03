Judith Prat compone un mapa visual y destruye estereotipos en la muestra 'Brujas'

Un total de 67 imágenes integran 'Brujas', el trabajo que la fotógrafa oscense Judith Prat muestra en el Centro de Historias de Zaragoza (desde este martes y hasta el 4 de junio) sobre el tema de la caza de brujas, uno de los episodios más crueles de la historia de la humanidad, y del que Aragón también padeció. Algunos de los hechos más relevantes ocurridos en Europa tuvieron lugar en los Pirineos y Aragón fue el segundo territorio español en número de víctimas de mujeres.

Prat sigue el hilo de la historia y construye un mapa visual evocador de los hechos y los lugares claves de la caza de brujas en los Pirineos, identificando símbolos, tradiciones y estigmas con el objetivo de destruir viejos estereotipos y dignificar la memoria de aquellas mujeres. Utiliza la luz, elemento clave de la fotografía, para desmontar el relato que ha contribuido a desacreditar a estas mujeres.

Judith Prat despliega una mirada personal que se acerca a la historia y al territorio provocando un encuentro entre el pasado y el presente. A través de sus imágenes establece un diálogo visual entre aquellas mujeres condenadas a la horca o a la hoguera y las que en la actualidad habitan los Pirineos. ¿Quiénes serían las brujas ahora? Agricultoras, artesanas, escritoras, investigadoras, médicas o herreras, toman el protagonismo de esta exposición para recuperar la memoria de aquellas y defendernos como sociedad de nuevas formas de misoginia y violencia que siguen apareciendo.

En los últimos años, Judith Prat ha trabajado en África, América Latina y Oriente Medio, documentando temas como la guerra en Yemen, la violencia de Boko Haram en Nigeria, el conflicto armado y las minas de coltán en la RD del Congo, el conflicto en el Kurdistán, el feminicidio en Ciudad Juárez o la situación del campesinado en el mundo, entre otros. Todas sus coberturas y proyectos fotográficos incluyen una marcada perspectiva de género y prestan especial atención a la situación de las mujeres. Su trabajo busca interpelar al espectador, provocar en él no solo una emoción sino también la reflexión.

Sus imágenes han sido premiadas en festivales y concursos internacionales como el Julia Margaret Cameron Award en Reino Unido, Prix de la Photographie Paris, Photofest Award en México, International Photography Awards en EEUU, Human photojournalism contest en Canadá o el Moscow International Photo Awards. En 2017 recibió el Premio Artes&Letras de Fotografía y en 2021 la Sabina de plata a su trayectoria profesional.

Publica en diferentes medios nacionales e internacionales, como 'The New York Times', 'Al Jazeera' o 'The Guardian' y su trabajo se ha expuesto en España, en el Museo Nacional Reina Sofia, el Círculo de Bellas Artes o Photo España, entre otros muchos espacios y en ciudades como Quebec, Montreal, Moscú, Querétaro o Avignon.