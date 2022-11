Premio al fotoperiodismo que genera preguntas

«Los fotoperiodistas trabajamos para que la ciudadanía sepa distinguir la información gráfica veraz, contrastada y a la que se han aplicado los filtros de responsabilidad social y legal». De esta forma describió este lunes José Miguel Marco, presidente de Fotoperiodistas de Aragón, la labor de estos profesionales. Lo hizo en la sala Goya del Palacio de la Aljafería, donde se celebró la entrega del premio anual de esta asociación.

«Pero necesitamos ayuda -insistió-, que los medios no validen con sus cabeceras lo que no son más que imágenes que ha tomado un testigo, y que las instituciones públicas y empresas, cuando generan acontecimientos de trascendencia social, permitan que los fotografiemos y que no los conviertan en actos privados de los que dan cuenta en sus redes sociales».

En este sentido, se mostró tajante al señalar que «el derecho a la información es la base de los derechos de opinión y de expresión, y si esperamos que la ciudadanía sea madura y que no pueda ser manipulada intelectualmente, hemos de permitirle ver todas las caras posibles de lo que ocurre».

Estas palabras le sirvieron para presentar a la entidad premiada en esta edición, la revista ‘5W’. «De todo esto saben mucho en este medio, en cuya redacción hay preguntas fundamentales que no admiten un sí o un no, sino una explicación».

También se destacó que ‘5W’ «utiliza el reportaje para mostrar una visión lo más completa posible de temas complejos, y permite que la fotografía traslade al lector a lugares informativos y emocionales donde solo la imagen puede llegar».

Esta reflexión sonó a reconocimiento y gratitud, actitudes que igualmente se plasmaron en las voces de la editora gráfica de la revista, Anna Surinyach, y de la redactora jefa, Maribel Izcue, al recoger el galardón. Quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Este es el punto de partida de su trabajo. «Nacimos con la vocación de contar el mundo poniendo el acento en la imagen -destacó Izcue-, pero con el paso del tiempo hemos aprendido que una imagen es capaz de contar una historia por sí sola».

Su compañera hizo extensivo el galardón «al apoyo de toda la gente que sostiene la revista». Anna Surinyach dejó claro que ‘5W’ es un medio que explora las ideas del mundo contemporáneo y ayuda a pensar. Sobre el papel de las fotografías, subrayó que «tienen que generar preguntas, que la gente se cuestione cosas que le lleven a informarse».

Durante el acto se dio a conocer que la Fundación Caja Rural de Aragón va a promover un premio con dotación económica para profesionales «con la idea de ayudar a quienes, muchas veces, tienen que autofinanciar sus proyectos al no encontrar el respaldo de un medio».

El presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, cerró el acto después de acompañar a José Miguel Marco en la entrega del premio. En su intervención puso el acento en que «fotoperiodistas son los que cuentan historias a través de las imágenes, como las de los 40 años del Estatuto de Autonomía de Aragón».

Al acto asistió una buena representación de los 45 socios de la entidad. Entre otros, Javier Belver, Javier Cebollada, Judith Prat, Juan Antonio Pérez, Ramón Comet, Ángel de Castro, Luis Sol, Toni Galán y Jesús Antoñanzas.