Hiba Abouk, tras la acusación de violación contra su marido Achraf

El defensa internacional marroquí del PSG Achraf Hakimi ha sido formalmente acusado por la presunta violación de una joven de 24 años el pasado fin de semana, en un procedimiento que se cursa ante el Tribunal de Nanterre. Hakimi, que desmiente los hechos y cuyos abogados han denunciado una campaña de "chantaje" contra el futbolista, quedó imputado en la tarde del jueves.

Su mujer, la actriz Hiba Abouk, que permanece en Dubái junto a sus dos hijos, no ha hecho declaraciones en redes sociales. Tampoco el futbolista, que prefiere guardar silencio.

A pesar de no tener noticias por redes sociales, el diario 'La Razón' se ha puesto en contacto con el entorno de la actriz y según describen, Hiba está ante "el mayor drama de su vida". Según publica este medio e 'Informalia', la actriz está "destrozada" y ha decidido esperar a que la investigación de la Fiscalía determine si los hechos son reales o no para obrar en consecuencia. "Su matrimonio con Achraf Hakimi está en 'stand by'", afirman.

La versión de la víctima

De acuerdo a su testimonio, la joven había entrado en contacto con el futbolista el 16 de enero a través de las redes sociales y, el pasado sábado, en vísperas de un decisivo duelo liguero de su equipo contra el Olympique de Marsella que el marroquí se perdió por lesión, la invitó a su domicilio de Boulogne-Billancourt, a las afueras de París.

La mujer acudió a bordo de un Uber que solicitó el futbolista y, una vez en su casa, él se propasó: la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, y eso aunque ella se resistió, según su versión.

La chica señaló que consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.