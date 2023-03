Una mujer acude a la Policía al ser incapaz de diferenciar a sus gemelos

Valentín o Lorenzo. "Tengo que ir para que les tomen la huella digital y me digan cuál es cuál. El premio a la madre del año me gané", apuntaba una madre, Sofi Rodríguez, a través de Twitter. Dicen que una madre siempre es capaz de diferenciar a sus hijos pero no es el caso de esta mujer. Concretamente, nacieron hace 45 días.

Sofi ha tuiteado varias fotos de los pequeños y asegura que en las imágenes parecen distintos "porque salen desde diferentes ángulos o les da distinta luz", pero insiste en que "en persona son iguales" y que necesita poner remedio a esta situación "para seguir sus historias clínicas".

Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál🤦🏽‍♀️, el premio a la madre del año me gane. — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

Esta madre ha difundido igualmente la huella dactilar de uno de los bebés, pero ese intento no ha servido para identificarlos porque "no figuran en el sistema". De esta forma sigue sin saber quién es Valentín y quién Lorenzo.

Por el momento, estos padres pueden diferenciar a sus hijos porque fueron a vacunarlos y parece que "le pusieron la vacuna dos veces al mismo". "Le están haciendo todos los estudios y no le ponen nombre porque no sabemos cuál es", insiste ella.